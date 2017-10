Auchan, la ceas aniversar

Luna aceasta, Auchan România a împlinit zece ani de la deschiderea primului hipermarket din țară. Cu această ocazie, constănțenii sunt invitați să aleagă unul dintre cele trei proiecte de dezvoltare a comunității pe care Auchan îl va susține din punct de vedere financiar cu suma de 10.000 de euro.Directorul Auchan Constanța, Robert Vereș, a declarat că, timp de un deceniu, le-au oferit clienților săi o gamă variată de produse la prețuri mici și că această campanie, intitulată „Mobilizatron”, are scopul de a mobiliza clienții din cele 18 orașe cu care retailerul are deschise 33 de magazine. Este vorba despre proiecte pe educație (crearea de spații educaționale alternative), ajutor umanitar (pachete pentru copii și vârstnici din mediile defavorizate) și mediu (activitate de ecologizare sau împădurire).„Campania Mobilizatron este modul nostru de a confirma faptul că drumul pe care îl parcurgem în România este solid. Ne-am propus să aducem valoare pentru clienții noștri, pentru parteneri, dar și pentru comunitățile din țara noastră. Suntem aici pe termen lung și ne asumăm rolul de campanie responsabilă”, susțin reprezentanții Auchan.Vereș a mai spus că, la ora actuală, Auchan se află în topul celor mai mari angajatori, numai în Constanța desfășurându-și activitatea 590 de salariați. Totodată, Auchan a dezvoltat în țara noastră și conceptul de magazin de modă la prețuri mici „in extenso”, care, în prezent, numără zece magazine și continuă să își surprindă clienții cu colecții pentru bebeluși, copii, femei și bărbați în tendințele anului. De altfel, sloganul acestor magazine este „in extenso-fashion&discount by Auchan”.