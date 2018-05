"Au sacrificat turismul pentru a face blocuri în Mamaia!"

1

De ce si pentru cine scrie Pergaita?

Am pus aceasta intrebare in trecut, la "articole" din publikatiile tampitopolene. Evident, Pergaita nu este jurnalista. E jewrnalista. Scrie pt a'si gadila narcisismul - raspuns la prima intrebare. Pt cine scrie jewrnalista, nu exista raspuns. Din start, jigneste jurnalismul. Cine sunt CEI CE AU SACRIFIKAT turismul, transformandu'l in turismuism? Sunt Greco-Tziganii/Machidonii, Harapii, pesedistii-mazareni, interlopii gen Vasea,Turco-Tziganii Saceni si tampitopolenii drug-dealer. Mai la vale il citeaza(sanchi) pe in kustendiliu care guitza ca e bine ca s'au ridikkt blocuri ce, n'asa, polueaza, uratesc, distrug STATIUNEA POPORULUI si implicit turismul; CRIMINALII ce au ridikkt blocuri fiind interesati sa faca bani ILEGALI, nu de turism civilizat, de calitate, UMAN! --- Dupa minivakkntza de pomina, Pergaitza a comis o gafa ce ne ajuta s'o intelegem. Titlul informarii ei despre narcomaniacii psihopati ajunsi in spital, e...edifikator. A folosit cea mai SADICA expresie Jewnglishtaneza la adresa VICTIMELOR unui fenomen criminal: "Victime Colaterale". Pt mine, nu e intamplator ca psihomerdialqaedana a folosit guitzatul preferat al...stapanilor ei! --- Frati Romani! Cititi si va cruciti! Joiana Eneas Doagagiouiou, a fost in primii cinci cei mai VICIOSI jewrnalisti antiperemisti! Misiunea AGENTILOR CIA fiind sa'i OSTRACIZEZE pe Vadim si patriotii!! Acum, veti vedea, Joiana e nervoasa ca Rromarlania e un Bantustan faradelege! --- Romania, paradisul infractorilor - de Ioana Ene Dogioiu, Luni, 07 Mai 2018, Pe Drumul European 85 o familie a fost atacata ca in Vestul Salbatic intr-o parcare. Veti spune ca nu se intampla doar la noi. Exista cartiere in Paris si Bruxelles unde nici politia nu calca. Asa e. Avem cazul fetitei din Baia Mare violata si ucisa. Veti spune ca asemenea crime se intampla peste tot in lume. Asa e. Diferenta exista insa si este esentiala. Peste tot in lumea civilizata, statul face eforturi, cu mai mult sau mai putin succes, sa controleze fenomenul infractional. Razboiul cu infractorii este aspru, cu victoriile si infrangerile de rigoare. In ambele cazuri remarcam o lentoare stranie a autoritatilor. Dna ministru trimite link-uri de pe telefon, se fac celule inutile de criza la sute de km distanta de locul faptei, care daca nu sunt dotate cu globuri de cristal, nu pot rezolva nimic. Dar e mai mult decat o institutie aflata in degringolda. Ne indreptam, dupa cum spune chiar Forumul judecatorilor din Romania, spre o politica penala in care inculpatul este in pozitie privilegiata, nu victima. Acesta este principalul scop al modificarilor succesive facute si in cazul legilor justitiei, si al legislatiei penale. Ce impact concret vor avea aceste modificari, daca vor intra in vigoare, asupra sigurantei fiecaruia dintre noi a explicat pentru Ziare.com procurorul Alexandru Codreanu de la Parchetul Tribunalului Brasov: "o persoana suspectata de pornografie infantila va putea distruge toate datele informatice inainte de efectuarea unei perchezitii; o persoana suspectata de omor va putea ascunde mijloace de proba inainte de efectuarea unei cercetari la fata locului; o persoana suspectata de trafic de persoane va cunoaste inca din faza incipienta persoana care a 'indraznit' sa formuleze plangere penala". Sau: "in situatia luarii masurii retinerii inculpatului, 6 ore vor fi necesare pregatirii apararii in fata procurorului, iar alte 6 ore in fata judecatorului de drepturi si libertati, in conditiile in care este numit un avocat din oficiu la Parchet si un alt avocat din oficiu la instanta. (...) Asadar, in situatia comiterii unui omor, de exemplu, intervalul de timp al retinerii (24 de ore) se poate epuiza si nimic nu-l impiedica pe inculpat sa dispara inainte de pronuntarea judecatorului de drepturi si libertati". Si e vorba doar despre cateva exemple. Mai mult, toate aceste modificari vor avea ca efect si deschiderea usilor puscariilor, ca urmare a dezincriminarilor si a revizuirilor, pentru tot felul de infractori foarte periculosi. Daca sentinta unui criminal a fost semnata de presedintele instantei in locul unuia dintre judecatorii din complet care s-a pensionat, criminalul va putea cere revizuirea si va iesi din puscarie si ar putea sa ucida din nou. De ce? Pentru ca de acest motiv de revizuire are nevoie Liviu Dragnea. Deja am vazut primele efecte ale politicii penale initiata de o Putere care are in frunte un condamnat si un inculpat. Recursul compensatoriu care a scos din puscarii 3.000 de infractori, dintre care multi au reinceput sa faptuiasca, deci sa nenoroceasca inca niste victime. Nu m-as mira ca si fetita de la Baia Mare sa fi fost victima unui beneficiar al recursului. Sau talharii de la Sintesti sa fie tot niste victime ale conditiilor din puscarii carora dl Toader vrea sa le mai si dea niste bani pentru suferinta din puscarie. Da, este adevarat, aceasta initiativa nenorcita i-a apartinut Ralucai Pruna, dar PSD a agravat-o, iar Tudorel Toader nu a pregatit deloc intrarea in vigoare, pentru ca prin normele de aplicare, unele efecte puteau fi atenuate. Zi de zi Romania devine paradisul infractorilor. Si nu este vorba doar despre faptul ca ies de prin puscarii sau le sunt inchise dosare pentru fapte deja comise. Dar prind curaj sa faca din nou si din nou, pentru ca se simt la adapost, stiu ca totul functioneaza in favoarea lor, de la legea tot mai blanda, la parchete si instante tot mai presate si lipsite de parghii legale si tehnice.