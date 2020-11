Au pus lacătul pe afaceri! Hoteluri şi pensiuni de pe litoral, scoase la mica publicitate

Tot în sudul litoralului, de data aceasta în staţiunea Neptun, se caută proprietar pentru un complex turistic ecologic şi balneoclimateric, care să fie dispus să plătească pe el două milioane de euro. Complexul este situat în pădurea Comorova şi are o suprafaţă totală de 7.700 metri pătraţi, însumând 250 de camere. Pe lângă vilele pentru cazare, există piscine cu ape sulfuroase, terenuri de sport, bar, discotecă, patru restaurante, terase, cramă, salon rustic, loc amenajat pentru grătar, hoteluri compuse din garsoniere şi apartamente. Practic, în prezent, complexul are 700 de locuri de cazare în patru hoteluri cu garsoniere şi apartamente de două, trei sau patru camere, căsuţe familiale cu un etaj, căsuţe din lemn, fântâni arteziene şi o bază sportivă complexă, cu iluminare nocturnă.



În Costineşti, este scos la vânzare complexul Vraja Mării, la un preţ negociabil de 2.800.000 de euro. Complexul cuprinde un hotel cu trei etaje şi 64 de camere, un restaurant cu autoservire, spaţii comerciale, două căsuţe şi trei vile de vacanţă.Tot în sudul litoralului, de data aceasta în staţiunea Neptun, se caută proprietar pentru un complex turistic ecologic şi balneoclimateric, care să fie dispus să plătească pe el două milioane de euro. Complexul este situat în pădurea Comorova şi are o suprafaţă totală de 7.700 metri pătraţi, însumând 250 de camere. Pe lângă vilele pentru cazare, există piscine cu ape sulfuroase, terenuri de sport, bar, discotecă, patru restaurante, terase, cramă, salon rustic, loc amenajat pentru grătar, hoteluri compuse din garsoniere şi apartamente. Practic, în prezent, complexul are 700 de locuri de cazare în patru hoteluri cu garsoniere şi apartamente de două, trei sau patru camere, căsuţe familiale cu un etaj, căsuţe din lemn, fântâni arteziene şi o bază sportivă complexă, cu iluminare nocturnă.







„Afacerea merge, dar eu am obosit!”





Ceva mai la nord, în Eforie, un proprietar scoate la vânzare un hotel de trei stele, cu demisol, parter, trei etaje, mansardă şi piscină. Preţul afişat este de 1.200.000 de euro. Suprafaţa totală este de 2.000 metri pătraţi şi sunt 39 de camere pentru cazare. Am încercat să luăm legătura cu vânzătorul, însă, la numărul de telefon afişat nu a răspuns nimeni. Tot în Eforie, sunt listate pe piaţa imobiliară numeroase pensiuni turistice, unele chiar mari, la preţuri de 300 – 400.000 de euro. Unul dintre proprietari ne-a mărturisit că s-a hotărât să îşi vândă afacerea chiar în această vară. „Am avut rezervări făcute din iarnă, aveam avansuri luate de la turişti. Mulţi nu au mai venit, a trebuit să le dăm banii înapoi. Apoi, am aşteptat de la zi la zi să facem rezervări. A fost un sezon haotic. Ba nu suna nimeni, ba ocupam tot chiar înainte să înceapă weekend-ul. Nu am putut să ne ţinem de niciun plan. La final, când am tras linie, măcar nu am ieşit pe pierdere. Chiar am avut un profit nesperat de bun. Dar ne-a obosit foarte mult incertitudinea. Îmi propusesem de ceva timp să vând pensiunea, am crescut-o, am muncit, dar acum consider că o pot da cuiva care este mai tânăr şi să o dezvolte. Afacerea merge, dar eu am obosit!”, ne-a povestit Nicu S., din Eforie Nord.











În Constanţa, în zona Delfinariu, este scos la vânzare un hotel de patru stele, cu 87 de camere, pentru care suma solicitată este de 6.000.000 de euro. Iar, în zona Faleză Nord, o agenţie imobiliară propune un hotel de 50 de camere, cu cinci etaje, şi o suprafaţă totală de 4.102 metri pătraţi, la preţul de 3.752.415 euro. „De câţiva ani încoace, la finalul sezonului estival, sunt mulţi proprietari care dau anunţuri pentru pensiuni sau chiar hoteluri. Multe sunt însă supraevaluate, ei considerând că vând afacerea la cheie. Dar, în realitate, puţini cumpărători investitori iau în considerare şi altceva decât terenul, locaţia, amplasamentul, imobilele. Nu am observat anul acesta mai multe anunţuri decât în anii anteriori. Dacă îi întrebi pe proprietari, tuturor le merge afacerea, dar vând pentru că vor să facă altceva. Niciunul nu recunoaşte că vinde pentru că nu are turişti”, ne-a spus, mai în glumă mai în serios, un agent imobiliar din Constanţa.





Restricţiile impuse de răspândirea noului coronavirus au pus la pământ turismul, în doar câteva luni. La malul mării, unde oricum activitatea este sezonieră, numeroase afaceri din industria ospitalităţii au devenit extrem de fragile. De la pensiuni mici, minihoteluri, până la complexuri balneare şi hoteluri de epocă, piaţa imobiliară este plină de anunţuri de vânzare de obiective din turism. Preţurile pornesc de la câteva sute de mii de euro, până la milioane de euro.