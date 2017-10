Au primit o şansă la viitor

Au primit o șansă la viitor

Soarta le-a fost potrivnică încă de la început. Fie că s-au născut în familii sărmane care i-au abandonat, fie că au diferite handicapuri, viața lor este diferită de cea a multor copii pe care îi vedem pe stradă. Mamă și tată le-au fost îngrijitoarele și educatoarele din centru, iar alinarea a venit tot de la ele. Acum, aproape ajunși la vârsta majoratului, statul își ia mâna de pe ei și îi lasă să se descurce într-o lume dură, necunoscută lor. Unora, însă, li s-a întins o mână. Peste 250 de tineri din județul Constanța, instituționalizați sau cu dizabilități, au primit șansa de a avea un viitor. Ei au fost incluși într-un proiect amplu de formare profesională și consiliere în vederea integrării sociale, realizat cu fonduri europene. Sub îndemnul „Hai să dăm mână cu mână să pășim în viață”, Asociația Tineri Întreprinzători „Concordia”, prin Asociația pentru Comunitatea Familiei 2005, organizează, pentru acești tineri, 13 cursuri de formare profesională pe meserii și încurajare antreprenorială. 52 de tineri vor fi chiar ajutați să-și demareze propria afacere. Proiectul a fost selectat și este implementat prin Programul Operațional Sectorial de Dezvoltare Resurse Umane 2007-2013, cofinan-țat din Fondul Social European. „În calitatea de colaboratori ai proiectului, ne bucurăm că tinerii din centrele noastre au avut această șansă. Pentru ei înseamnă foarte mult, atât în ceea ce privește impactul psihologic, cât și cel profesional”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Anca Ghițulescu, șef Serviciu rezidențial copii din cadrul Direcției Județene de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța. Printre beneficiari se numără și tineri de la Centrul de Educație Incluzivă „Albatros” din Constanța. Directorul instituției, Nicoleta Luminița Ristea, ne-a explicat ce a reprezentat pentru ei includerea în proiect: „Pe lângă beneficiile profe-sionale, pentru copiii aceștia a contact foarte mult și faptul că au avut ocazia să iasă dintre zidurile școlii, să cunoască alți tineri ca ei, să se împrietenească, să socializeze. Ei au avut prilejul de a merge, astă-iarnă, într-o tabără, la Sinaia, unde au interacționat și au legat prietenii trainice”. „Am învățat să fiu bun cu ceilalți” De altfel, aceasta este și una dintre țintele proiectului. D.A.M. are 22 de ani și este student la Universitatea „Ovidius” din Constanța, la specializarea Horticultură. A stat într-un centru al Direcției Copilului Constanța peste 10 ani. Familia sa nu a putut să-l crească și l-a încredințat statutului. Acum locuiește într-un apartament împreună cu alți trei colegi de la centru. Își vizitează din când în când și părinții și nu e supărat pe ei. Speră însă că, datorită proiectului, să-și poată câștiga singur traiul și chiar să-i ajute pe ai săi. „A fost o plăcere să particip la activitățile acestui program. Am descoperit, în primul rând, prieteni, a fost o experiență de viață. În plus, am învățat să mă descurc în viață, să mă cunosc, să fiu bun cu ceilalți și chiar să-i ajut”, ne-a spus băiatul, fericit.