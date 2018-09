Au minţit că le-a fost furat IPhone-ul X, pentru ca să primească altul nou de la asigurare

Au mințit că le-a fost furat IPhone-ul X, pentru ca să primească altul nou de la asigurare

O mamă și fiul său au fost reținuți de polițiștii din Constanța după ce au mințit că le-a fost furat telefonul și au primit despăgubire altul nou de la firma de asigurare. Isprava a fost aflată după ce băiatul s-a lăudat la toți prietenii de ideea sa genială de a face rost de o vacanță cu iubita, în Bulgaria. Nu s-a gândit însă că se va alege cu dosar penal, atât el cât și mama sa, al cărei telefon era, de fapt.„Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Constanța, Biroul Investigații Criminale, au documentat sesizarea unei femei, în vârstă de 49 de ani, din Constanța, care a reclamat faptul că ar fi fost deposedată de un telefon mobil (model Iphone X), a cărui valoare este de 5.350 lei, în timp ce se deplasa cu un maxi-taxi între municipiul Constanța și stațiunea Mamaia. Persoana în cauză a efectuat sesizarea pe data de 31 iulie a.c., iar polițiștii constănțeni au demarat imediat cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat”, precizează reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Constanța.Ulterior, polițiștii constănțeni au stabilit că femeia, fiind instigată de fiul ei, în vârstă de 25 ani, din Constanța, a formulat sesizarea de furt știind că este nereală, pentru ca mai apoi să obțină de la organele de urmărire penală dovada existenței plângerii. De asemenea, cu toate că telefonul în cauză se afla în posesia lor, femeia a deschis, în ziua introducerii plângerii, un dosar de daună, apoi, împreună cu fiul ei, a solicitat și obținut de la compania de asigurare un alt telefon mobil cu specificații și caracteristici identice cu cel declarat furat, telefon pe care ulterior tânărul l-a amanetat, obținând la schimb suma de 2.200 lei. Cu acești bani, acesta și-a programat și efectuat un concediu de două zile în Bulgaria, împreună cu prietena sa. În tot acest timp, tânărul se lăuda în cercul de prieteni cu fapta sa, fiind convins că nimeni nu-i va descoperi strategia adoptată.La data de 3 septembrie, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale al Poliției municipiului Constanța au pus în aplicare două mandate de percheziții la domiciliile celor doi suspecți, o adresă din municipiul Constanța, iar cealaltă locație într-un cartier rezidențial situat în nordul municipiului Constanța. Cu ocazia acestor activități, polițiștii au identificat și ridicat telefonul mobil declarat inițial ca fiind sustras, alături de alte înscrisuri ce constituie mijloace de probă.Dosar penal și riscă închisoarea„Având în vedere descoperirea de noi probe, organele de urmărire penală au dispus în aceeași zi reținerea pe bază de ordonanțe a celor doi suspecți și introducerea lor în C.R.A.P. al I.P.J. Constanța. În plus, organele de urmărire penală au dispus extinderea urmăririi penale și ulterior punerea în mișcare a acțiunii penale față de femeie pentru săvârșirea infracțiunii de inducere în eroare a organelor judiciare și înșelăciune privind asigurările, fapte pedepsite de Codul Penal cu închisoare de la unu la cinci ani, iar față de fiul acesteia pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la inducerea în eroare a organelor judiciare și înșelăciunea privind asigurările, fapte pedepsite de asemenea de Codul Penal tot cu închisoare, de la unu la cinci ani”, mai spun cei de la Poliția Constanța. În prezent, cei doi se află sub control judiciar.Polițiștii constănțeni au mai instrumentat două fapte similare, în decursul anilor 2015 și 2016, când o femeie, respectiv un bărbat, au reclamat în mod mincinos furtul de telefoane mobile cu valoare economică ridicată, urmărind obținerea de documente justificative pe care ulterior le-au folosit pentru a înșela companiile de telefonie mobilă, având ca scop final despăgubirea în bani sau în alte aparate similare, cauzând prejudicii însemnate.Polițiștii constănțeni atrag atenția asupra gravității unor astfel de fapte penale, având în vedere, că printre altele, infracțiunea de inducerea în eroare a organelor judiciare este regăsită în Codul Penal la titlul IV, care reglementează infracțiunile contra înfăptuiri justiției, astfel că fapta este cu atât mai gravă cu cât aduce atingere activităților desfășurate de organele de urmărire penală.