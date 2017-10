Au început să se dea voucherele de vacanţă

Au început să se dea voucherele de vacanță

Săptămâna aceasta, au fost emise primele vouchere de vacanță. Compania de călătorii Eximtur a semnat primul contract pentru ac-ceptarea voucherelor de vacanță, emise de o unitate emitentă autorizată de Ministerul Finanțelor Publice.„Sistemul voucherelor de vacanță a devenit, în sfârșit, funcțional. Compania de călătorii Eximtur are experiență în vânzarea serviciilor contra tichete de vacanță încă din anii 2009 - 2010, când a derulat un volum anual de vânzări de peste două milioane de lei. La noi pot fi achitate cu vouchere de vacanță atât servicii turistice interne de cazare și masă, cât și servicii de agrement la destinație sau de transport către destinația aleasă în România”, declară Lucia Nora Morariu, președinte - director ge-neral al Eximtur.Compania are contract și cu primul angajator care va oferi salariaților săi voucherele de vacanță, și anume SC Ambasador SA, din București. Angajații pot primi vouchere de vacanță cu o valoare totală de până la 6.300 de lei, adică șase salarii minime brute pe eco-nomie, în cursul unui an calendaristic, emise pe suport de hârtie sau în format electronic, de emitenții au-torizați de Ministerul Finanțelor Publice.La rândul său, președintele Autorității Naționale pentru Turism, Anca Nedea Pavel, a anunțat că, în ciuda unor câteva mici probleme de logistică, voucherele de vacanță au luat, în sfârșit, ființă.„Există lege, există norme, există contracte. Mesajul emitenților este că așteaptă contractorii și cei care doresc să se folosească de voucherele de vacanță să îi caute”, a spus președintele ANT.