Au început înscrierile pentru Marea curăţenie de pe 24 septembrie!

Au început înscrierile pentru Marea curățenie de pe 24 septembrie!

Sub îndemnul „Hai să facem curățenie în toată țara, într-o singură zi!”, echipa „Let’s do it, Romania!” a dat startul înscrierilor pentru Marea curățenie de pe 24 septembrie. Pentru cel de-al cincilea an consecutiv, românii se vor uni din nou pentru o cauză comună: curățarea României de deșeuri.Dacă vreți să participați la cel mai mare proiect de voluntariat din România și să fiți parte din schimbare, vă puteți înscrie online. Este suficient să intrați pe site-ul Let’s do it, Romania!, să vă faceți o echipă, alături de care să curățați mormanele de pe Harta Națională a Deșeurilor în Ziua de Curățenie și să alegeți mormanele pe care vreți să le curățați, în funcție de mărimea lor și de câți membri are echipa voastră.„Let’s do it, Romania!” este cel mai mare proiect de implicare socială organizat în România. Din 2010 și până în prezent, campania a implicat peste 1.200.000 de voluntari, care au reușit să adune peste 24.700 de tone de deșeuri. 305 zone de deșeuri au fost curățate prin intermediul aplicației Let’s do it, Romania!, care a fost descărcată gratuit de 3.300 de voluntari digitali. „Let’s do it, Romania!” este parte din comunitatea internațională „Let’s do it, World!”.La Constanța, acest proiect este susținut în parteneriat cu Asociația Tomis Antidrog Constanța, cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța.