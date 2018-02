Au căzut la pace! "Portul redevine parte a oraşului nostru"

Au căzut la pace! "Portul redevine parte a orașului nostru"

Ani de zile, Portul Constanța a fost rupt de municipiu. Încercările autorităților locale de atunci de a-și întinde influența și spre port nu au făcut decât să îndepărteze zona de oraș. Lucrurile par însă să se fi schimbat, iar actualul primar spune că a făcut pace cu portuarii și vrea să întoarcă orașul cu fața spre port.„Municipiul Constanța este angrenat într-un proiect european, Civitas Ports, alături de alte trei orașe. Inițial nu aveam aștepări prea mari de la acest proiect. Singura așteptare era ca acest proiect să ne forțeze să lucrăm împreună, să ne unim forțele și să colaborăm: portul cu orașul și cu universitatea. Așteptările mele au fost depășite și de aceea am considerat că e firesc să ne întoarcem cu fața spre mare”, a declarat primarul Decebal Făgădău.De altfel, inclusiv proiectul Planului Urbanistic General al Constanței face referire la Portul Constanța.„Portul trebuie să înceteze a mai fi pentru public doar o mașinărie industrială, transformându-se într-un simbol al orașului și al caracterului global pe care îl oferă municipiului Constanța prin prezența sa. Spectacolul operațiunilor portuare de amploare trebuie să devină parte din imaginea urbană a municipiului”, se precizează în document.Se propune astfel realizarea de parcuri cu acces public în zone din cadrul portului, întocmai ca în porturile Rotterdam și Hamburg, și realizarea de zone recreaționale cu vizibilitate directă asupra operațiunilor portuare, tot după exemplul Portului Hamburg.Infrastructură pentru oraș și pentru port„Azi, între oraș și port există doar formal un gard, avem întâlniri săptămânale, municipalitatea cu conducerea Administrației Portului, dar și cu operatorii din zona portului. Iată că, dintr-odată, portul redevine parte a orașului nostru. Tocmai de aceea m-am simțit încurajat în a investi din banii noștri, ai municipiului, într-o arteră care să ajute atât zona de port, cât și zona de peninsulă”, a explicat primarul Decebal Făgădău.Potrivit acestuia, proiectul are trei etape, prima fiind deja finalizată.„De la gară, de la spălătorie, am făcut, până la un anumit punct, drumul, portul lucrează în incintă, la sediu, acces port, intrare pe două benzi, ieșire pe două benzi. Municipalitatea se va ocupa de porțiunea din-afara portului”, a explicat Decebal Făgădău.„Pe acest drum, dimineața, între orele 7 și 9, să funcționeze două benzi, dintre oraș spre port, de la ora 9 până la orele 14-15, să fie câte o bandă pe sens. Vedem din studiu cât ne va ieși. Important este ca să ajutăm orașul. Practic, la ora la care iese toată lumea din port, vrem să avem două benzi dinspre port către oraș. În felul acesta descongestionăm Termele romane, strada Traian, bulevardul Ferdinand, strada Mihai Viteazu, strada Mircea cel Bătrân. Va fi eliberată toată această zonă care practic se blochează la orele dimineții și la orele la care lumea iese din port”, a completat edilul constănțean.De altfel, în perioada următoare, pentru realizarea PUG-ului, se va analiza limita dintre oraș și port, luând în considerare necesitatea unei comunicări măcar vizuale între cele două. Astfel, spectacolul portului va face parte din brandul orașului.