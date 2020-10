Au ajuns la capătul răbdării! Medicii de familie s-au transformat în „adeverinţologi”

La rândul său, dr. Laura Condur a precizat că nebunia cu adeverinţele nu este de anul acesta, ci dintotdeauna, dar, probabil că acum, medicii fiind presaţi şi cu tot felul de alte lucruri legate de pandemia de coronavirus, sunt şi mai aglomeraţi. „Ceea ce se întâmplă, este o nebunie. Elevilor li se cere de la şcoală să aducă de la medicul de familie adeverinţă pentru educaţie fizică şi sport. Se doreşte să se scrie pe acea adeverinţă apt pentru sport, dar medicul de familie nu poate scrie aşa ceva, pentru că acest diagnostic nu poate să-l dea decât medicul specialist de medicină sportivă. La un consult clinic care se face la noi nu se poate stabili dacă un copil poate face faţă sau nu baremelor sportive”, a subliniat medicul.





Aceste adeverinţe, a adăugat dr. Condur, sunt, pur şi simplu, nişte plimbări de hârtii, pentru că acestea se cer o dată pentru şcoală, o dată pentru educaţie fizică. Mai mult decât atât, dacă un copil lipseşte trei zile de la şcoală, este nevoie de alte adeverinţe şi orice hârtie eliberată de un medic trebuie să se facă în urma unui consult medical, ori, asta fizic nu este posibil, dacă la uşa unui cabinet este plin de oameni. Ce-i mai rău este că medicii de familie sunt puşi în situaţia de a examina nişte copii sănătoşi, doar pentru că au nevoie de nişte hârtii, care le-au mai fost date şi cu alte ocazii.





„Eu am avut, de exemplu, de curând, de eliberat, trei adeverinţe cu clinic sănătos, pe care le mai dădusem şi cu trei zile în urmă. Este peste putinţele unui medic să facem controale atât de dese, mai ales în aceste condiţii de pandemie, pentru a face verificarea unui copil care este sănătos, dar care are nevoie numai de nişte hârtii, pe care, poate, nu se uită nimeni peste ele. Trebuie să se găsească o soluţie pentru această plimbare a hârtiilor. În plus, pentru mine copilul este sănătos în momentul în care îl examinez. Peste o zi, două, trei, nu ştiu ce face. Dacă eu îi dau acea adeverinţă, de exemplu, vineri, vine weekend-ul şi el o duce luni, aceasta nu mai are nici o valoare”, a încheiat medicul.

Din păcate, la ora actuală, unitățile de învățământ și cadrele didactice pun presiune, în continuare, pe părinți și copii, chiar dacă aceste hârtii ar trebui prezentate în decurs de o lună de la începerea anului școlar. Altfel spus, unii medici se consideră a fi nişte „adeverinţologi”, pentru că sunt puşi zilnic în situaţia de a elibera zeci de hârtii de acest gen. „Scriem multe adeverinţe pentru sport, care ar trebui date de medicul școlar sau de medicul specialist de medicină sportivă, cel care are dreptul să pună diagnosticul de apt/inapt pentru educație fizică și sport. Noi certificăm starea de sănătate la momentul consultației sau bolile cronice din fişa medicală a copilului”, a declarat dr. Veronica Chiorniţă, medic de familie.