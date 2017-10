Atracţia verii la 2 Mai: Casa Margo, vacanţă în mijlocul naturii

Atracția verii la 2 Mai: Casa Margo, vacanță în mijlocul naturii

Departe de freamătul și agitația din Mamaia, la 2 Mai, turiștii au ocazia de a descoperi o „Grădină botanică” în miniatură. La Casa Margo, vă veți simți liniștit, ca în mijlocul naturii.Concepută sub forma unui complex, incluzând pensiune, restaurant și terasă, Casa Margo este destinația ideală pentru familiile care doresc să petreacă o vacanță relaxantă. Pensiunea dispune de 28 de locuri (12 camere și un apartament), iar dotările sunt la nivel de trei stele.Punctul forte al complexului îl reprezintă terasa, concepută, după cum ne spune managerul Eugenia Sîntion, sub forma unei veritabile „Grădini botanice”. Practic, vă veți savura friptura, berea rece sau înghețata în mijlocul naturii, printre floricele viu colorate și arbuști super-îngrijiți.Revenind la bucătărie, la Casa Margo veți servi mâncăruri tradiționale românești, precum și diferite feluri de produse din pește proaspăt, atât de apă dulce, cât și de mare.„Masa se servește în regim a la carte, dar există și un meniu fix. Toate produsele, fie că e vorba de fripturi sau preparate din pește, sunt proaspete și sunt pregătite de o echipă de bucătari calificați, cu experiență de 40 de ani, foști lucrători în hotelurile Amfiteatru, Panoramic sau Belvedere”, a declarat managerul Eugenia Sîntion.Casa Margo este și organizator de nunți, botezuri, aniversări sau team-building-uri pentru firme. Salonul are o capacitate de 60 de locuri, iar spațiul de dans este unul generos.