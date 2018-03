Ați lucrat în țară și în străinătate? Aflați ce pensie veți putea primi

La acest moment, Casa Județeană de Pensii (CJP) Constanța are în plată un număr de 697 pensii internaționale. Potrivit reprezentanților CJP, este vorba despre acei constănțeni care, pe lângă perioada lucrată în România, au muncit și în alte state ale Uniunii Europene ori ale Spațiului Economic European.Aceștia beneficiază, acum, în anumite condiții, de pensie pentru toate perioadele respective. Pașii pe care trebuie să-i urmeze cei care au lucrat și peste hotare sunt următorii: ei pot depune cererea pentru obținerea pensiei la o singură instituție, acolo unde au domiciliul. În primul rând, solicitantul se va prezenta la Casa Județeană de Pensii doar dacă îndeplinește toate condițiile de vârstă și de stagiu.Practic, cererile de pensie sunt formulare europene care se completează și se semnează de către solicitant și la care se anexează acte doveditoare de vechime din țările unde persoana și-a desfășurat activitatea de-a lungul timpului.Constănțenii trebuie să știe, însă, că la CJP poate fi solicitată stabilirea dreptului de pensie pentru limită de vârstă, anticipată, anticipată parțial, de invaliditate și de urmaș.Pentru pensia de bătrânețe, adică cea la limită de vârstă, anticipată și anticipată parțial există formularul E 202. Apoi, există formularul E 204 pentru pensia de invaliditate și formularul E 203 pentru pensia de urmaș. Pe lângă cerere, solicitanții mai depun și formularul E 207 care conține informații despre cariera de asigurat, adică detaliază perioadele de activitate din țările respective și anexează documente doveditoare de vechime. Ulterior, CJP înregistrează cererea, o prelucrează și o transmite în fiecare țară în care persoana a desfășurat activitate.Desigur, este nevoie de răbdare, întrucât informațiile din celelalte țări nu vin imediat. După ce Casa de Pensii transmite aceste cereri, fiecare țară analizează și soluționează cererea pe legislația proprie.La final, acea persoană va primi una, două, trei sau patru pensii, în funcție de criteriul în câte țări și-a desfășurat activitatea. În același timp, fiecare țară emite decizie de pensie și o comunică și celorlalte instituții implicate și solicitantului. După aceea, plata pensiilor se face în contul comunicat de persoana respectivă. Spre exemplu, dacă solicitantul locuiește în România și și-a desfășurat activitatea și în altă țară, precum Spania, Germania, Franța, acesta va primi, la un moment dat, o pensie din România, în funcție de vechimea din România, în contul comunicat, iar din Franța, din Spania sau unde a mai lucrat, banii vor intra tot în același cont.Pensia din România este plătită în lei, iar cea din celelalte țări sunt plătite în euro, lire sterline etc. Apoi, fiecare țară judecă dosarul persoanei pe legea proprie. Spre exemplu, în Germania, o persoană ar trebui să cotizeze 35 de ani, dar a lucrat în acea țară doar cinci ani, mai are alți cinci ani vechime în Spania și 25 în România. În total, are stagiul de cotizare realizat.De precizat că se recunosc celelalte vechimi pentru deschiderea dreptului de pensie, dar cuantumul pensiei se calculează proporțional cu vechimea din fiecare țară, pe legea țării respective.