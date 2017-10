Atenţionare meteo privind vânt puternic şi ploi abundente în judeţul Constanţa

1

nesimtirea celor de ls Enel

Din dimineata zilei de 17.10.2011 orele 05,30 si pana acum la ora 19,30 nu am avut curent(Constanta,zona str.M.Viteazul spre Casa de Cultura)si probabil nici nu vom avea PANA MAINE DIMINEATA.Este frig in casa iar congelatorul s-a dezghetat.La info reclamatii 929 nu catadicseste sa raspunda nimeni nici dupa 10 minute de apel tim in care esti obligat sa asculti o melodie tampita. Asa se intampla MEREU cand bate vantul mai tare.Platim cu o groaza de bani tarifele acestor imbuibati de la Enel care in loc sa refaca infrastructura veche si sa toaleteze copacii prin care trec cablurile ISI ASIGURA SALARII CU ADEVARAT NESIMTITE ! SA VA FIE RUSINE MAGARILOR SI SA FOLOSITI BANII PRIMITI IN MOD NEMERITAT PENTRU CEARA !