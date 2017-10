Atenţie, vopseaua de ouă ne poate îmbolnăvi! Anumite tipuri conţin şi câte 10 E-uri

3

Concluzia

Concluzia e ca ziarul preia niste comunicate ale lu` nea Mierla dar fara sa inteleaga ce si cum. Asociatia lu` peste prajit face cica studii si ne zice cate produse contin E-uri. Apoi fac o statistica buna de nimic. numarul de E-uri per produs. Pai nu are nici o relevanta cate E-uri are un produs. Relevant e cat la suta din acel produs reprezinta E-uri, si cat la suta din acele E-uri sunt incadrate la periculoare. Da` stiintific nu dupa tanti Leana care zice ca Aspartamul e periculos.

Răspuns la: ca bine zice Dodo

Adăugat de : zoro, 13 aprilie 2016

Concluzia care este ? Care e mai putin toxica ?