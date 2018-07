Atenţie, turişti! Colectaţi doze goale şi primiţi altele pline

Atenție, turiști! Colectați doze goale și primiți altele pline

În perioada 13 - 29 iulie, turiștii de pe litoral vor putea să arate cât sunt de responsabili în privința deșeurilor pe care le produc în timpul vacanței, prin campania ExtravaCANza, care îi încurajează să colecteze dozele din aluminiu pentru a le trimite spre reciclare.Ediția din acest an a campaniei ExtravaCANza se desfășoară pe Plaja Flora din stațiunea Mamaia, timp de nouă zile, respectiv în zilele 13-15 iulie, 20-22 iulie, 27-29 iulie.Campania presupune colectarea dozelor din aluminiu de către turiști și introducerea acestora într-un aparat inteligent, care le permite să vadă câte doze au introdus și, pe baza bonului emis de aparat, să își aleagă unul dintre premiile pregătite de organizatori. Sistemul EcoCan este la îndemâna tuturor celor care doresc să continue această acțiune și la reîntoarcerea de pe litoral, fiind prezent în 28 de locații din țară, supermarketuri sau zone publice, la inițiativa comună a Every Can Counts România și Can Pack Recycling.Cei mai activi turiști care colectează doze vor fi premiați cu băuturi răcoritoare, accesorii pentru bucătărie și vouchere de cumpărături. Astfel, pentru cinci doze, ei vor primi o băutură răcoritoare, pentru 30 de doze - un cuțit de bucătărie, pentru 50 de doze - un storcător de fructe și pentru 60 de doze - un voucher de 50 de lei.Pe lângă acțiunea de colectare a dozelor din aluminiu, organizatorii au inclus în programul campaniei activități de distracție pentru toate vârstele - campionate de fotbal, sesiuni foto într-o cabină special amenajată, face painting pentru copii și animație.„Vrei o plajă ca afară? O poți avea cu minim de efort la Mamaia. Acțiunile noastre de colectare a dozelor din aluminiu și nu numai, într-un mod distractiv, au devenit deja un must have în fiecare vară pe litoral. Sub sloganul «Deschide, Bea, Reciclează, Repetă», vă așteptăm la distracție în zilele în care vom fi pe plajă. Tot ceea ce trebuie să faci este să vii cu doza goală la noi sau să o arunci în containerele speciale instalate pe plajă. Sperăm că gestul tău, care ar trebui să fie unul obișnuit, va fi observat și urmat de cât mai mulți turiști. Acum avem cu ce”, declară Adina Magsi, director general al Asociației Alucro - Every Can Counts.