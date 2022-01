Atenţie! Sortiment de înghețată, retras de pe piață

Un sortiment de înghețată a fost retras de pe piață.

Rețeaua de hipermarketuri Cora a anunțat retragerea de pe piață a unui sortiment de înghețată după ce s-a depistat prezenţa oxidului de etilenă peste limita admisă legal. Potrivit ANSVSA, este vorba despre CORA ÎNGHEŢATĂ CU VANILIE&BISCUIŢI 900ML/489G. Cei care au achiziționat acest produs îl pot returna în orice magazin Cora și vor primi banii înapoi.

"Dacă ați achiziționat aceste produse, vă rugăm să nu le consumați și vă așteptăm la Serviciul Clienți în orice magazin cora, pentru returnarea și rambursarea acestora. Chiar dacă nu mai dețineți bonul fiscal care să ateste cumpărarea acestor produse, veți primi contravaloarea acestora.", a transmis compania într-un comunicat.

Anunțul a fost distribuit și de Asociația Pro Consumatori, pe pagina de Facebook.

"Cancerul din lingurița cu desert! ANSVSA a postat astăzi pe site o altă notificare despre oxidul de etilenă!Înghețata cu oxid de etilenă face parte din firescul lucrurilor în România!", se arată în postare.

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a retras şi distrus de pe piaţă, în ultimele luni, sute de tone de alimente contaminate, în 2021 înregistrându-se o creştere cu 30-40% a alertelor alimentare, fie că vorbim de carne de pasăre cu salmonella, fructe şi legume cu pesticide sau îngheţată şi peşte cu listeria.







"Anul acesta (2021 n.r) am avut o creştere cu 30-40% a alertelor alimentare, pe anumite segmente, şi sute de tone de produse alimentare contaminate retrase de pe piaţă. Îngrijorarea numărul 1 a serviciilor veterinare din România este contaminarea cu salmonella şi în special cu cele două serotipuri: salmonella enteritidis şi salmonella typhimorium. Sunt peste 1.000 de serotipuri de salmonella, dar acestea două sunt extrem de periculoase, provoacă toxiinfecţii alimentare destul de grave, iar după examenele de detecţie am constatat apariţia celor două tulpini extrem de virulente. De aici îngrijorarea noastră. Încă din luna august am făcut o analiză pe Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje (SRAAF) şi am constatat o creştere faţă de 2020 pe alertele cu salmonella. Începând cu luna octombrie am demarat un plan naţional care să vizeze controlul cărnii de pasăre în special provenienţă Polonia, unde creşterea alertelor a fost de peste 40%, dar au mai fost şi din alte state membre, precum Ungaria. Din luna octombrie constatăm zilnic apariţia de probe neconforme de salmonella, care se retrag automat de pe piaţă", a declarat pentru Agerpres vicepreşedintele ANSVSA, Mihai Ponea.