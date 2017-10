Atenţie, şoferi! Unde acţionează poliţiştii rutieri

1

POLITIA CIRCULATIE LLOCALA A PRIMARIEI CONSTANTA

ASTAZI 30-05-2014 ORELE 17 ,POLITISTI DE CIRCULATIE APARTINAND POLITIEI LOCALE AI PRIMARIEI CONSTANTA ,ERAU POSTATI PE BULEV. FERDINAND IN DREPTUL STSTIEI DE AUTOBUZE ,2,5 ETC UJNDE CANVA ERA UN MAGAZIN "MOTANUL INCALTATIN ZONA DE MERS SPRE MIHAI VITEAZU,FARA PALETA OPREAU AUTOTURISME IN TRAFIC DE PE CULMEA BANDA 2 DE CIRCULATIE RUTIERA,EU ERAM PIETON ,I-AM INMTREBAT,IN TEMEIUL CARE-I LEGI OPRESC AUTOTURISME,INTRUCAT EI NU SANT DE LA POLITIA . RUTIERA CONSTANTA,RASPUNSUL AGENTULUI A FOST SEC:LEGEA 155?!? SANT POSESOR DE PERMIS AUTO SERIA B DIN 25-05-1995 SI AM KM. PARCURSI CU MULT PESTE 1 MILION DE KILOMETRI,DAR DE LEGEA ACEASTA INCA NU AM AUZIT?! ROG POLITIA RUTIERA CONSTANTA SA IA MASURILE CUVENITE,MI-A FOST RUSINE DE RUSINEA LOR SA DAU TELEFON LA 112,SINCER A-MI PARE RAU!