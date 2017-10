ATENŢIE, SE RIDICĂ MAŞINI! Anunţ important de la Primăria Constanţa

2

rable parcate pe carosabil

Pe str. Badea Cartan, in dreptul blocului BC9, este un taximetru parcat de 1 an, chiar pe carosabil. Are cauciucuri dezumflate, murdar, adica este o rabla, dar nimeni nu il ridica de acolo, desi se stie ca zona este saraca in locuri de parcare. Pana acum un an, acelasi taximetru a stat parcat vis-a-vis, pe tortoarul mai lat, din dreptul aceluiasi bloc. Atunci cand s-au asfaltat trotuarele, din cauza acestei masini nu s-a putut asfalta integral acel trotuare, de aceea este peticit.