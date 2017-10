Atenţie, se opreşte curentul electric la Constanţa!

Atenție, se oprește curentul electric la Constanța!

Constănțenii din zona Faleză Nord și cei din centrul municipiului nu beneficiază de curent electric, astăzi, timp de câteva ore.Pentru lucrările anuale de reparații și întreținere instalații și rețele electrice, precum și posturi de transformare, S.C. Enel Distribuție Dobrogea S.A. - Zona MT-JT Constanța anunță întreruperea furnizării energiei electrice, astăzi, în timpul lucrărilor.Astfel, în municipiul Constanța, între orele 8 și 17, sunt afectați consumatorii de pe strada Grozești, strada Tabla Buții, strada Răchitași (tronsonul spre Marea Neagră), strada Unirii (tronsonul delimitat de străzile Onești și Răchitași), strada Eliberării nr. 43, blocul AE7, scara C, strada Nicolae Milescu nr. 49, blocul PN10, scara C, strada Dezrobirii nr. 108, blocul IS9, scara B - întrerupere totală, străzile Intrarea Răsuri, Răsuri, Portiței și Dumitru Lemnea - întrerupere totală. De asemenea, în același interval, pentru lucrările de toaletare arbori, se va opri curentul și pe strada Griviței.În restul județului, între orele 8 și 17, se oprește curentul în localitatea Cumpăna, cu blocul F2, scările B, C, D, E - întrerupere totală, și în localitățile Viroaga și Murfatlar, cu Cartier Vest și Stația Pompe Apă Siminoc - întrerupere totală, și localitatea Faclia, cu DN22C, străzile Bisericii (zona C.A.P.) și Școlii - întrerupere totală. De asemenea, între orele 8 și 18, vor fi întreruperi în localitatea Pantelimonul de Jos - întrerupere totală.