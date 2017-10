Atenţie se opreşte apa în Constanţa!

1

..iar innotam pe uscat !

Fratilor ! Iar se opreste apa ! Este un titlu nelipsit din ziarele constantene... Il vedem zi de zi ! Dar, pina cind, iubita RAJA ?! Intimplarea face sa fi avut posibilitatea de a calatori in Europa dar si in S.U.A., in scop profesional. In anumite discutii, a fost prezenta si problema alimentarii cu apa la nivel de orase, in Romania. Doamne-Dumnezeule ! Cind auzeau strainii cum se intrerupe apa (in anul 2012, 2013) in tara la noi, isi faceau cruci peste cruci !!! Afara, domnilor de la RAJA se poate intrerupe apa doar in cazul unui cataclism, atac terorist sau razboi !!! Noi o tinem din reparatie in reparatie si inghitim banii cetatenilor fara pic de rusine si fara pic de rezultat !!! Sa traiti, stimati acoliti ai Consiliului Judetean si ai Primariei Constanta, va faceti foarte bine datoria sa va bateti joc de noi ! Tot inainte , ca mamaliga nu explodeaza !!! ....sau da ?!