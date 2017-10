ATENŢIE, NU VĂ MAI EXPUNEŢI COPIII PE FACEBOOK! Caz şocant, după ce o mămică a postat imagini cu fetiţele ei: "Cel mai frică îmi este că va dori să-și împlinească fantezia"

ATENȚIE, NU VĂ MAI EXPUNEȚI COPIII PE FACEBOOK! Caz șocant, după ce o mămică a postat imagini cu fetițele ei: "Cel mai frică îmi este că va dori să-și împlinească fantezia"

Ştire online publicată Vineri, 22 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

La scurt timp după ce le-a adus acasă de la maternitate, April a intrat intr-un grup de Facebook dedicat mamelor de gemeni și a început să posteze poze cu cele mici, sub un alias, pentru a-și proteja identitatea.Mămica a fost primită cu încântare în grup, la fel și pozele cu cele doua fetițe ale ei.Totul s-a desfășurat obișnuit, până când fetele au împlinit vârsta de un an. În această perioadă, April a fost contactată de o altă mamă, care i-a arătat un blog, unde pozele fetițelor ei erau folosite de o altă persoană, care susținea că sunt fetele ei.April a descoperit îngrozită cum pe acest blog al unei persoane pe nume Ashley, pozele fetelor ei erau postate și repostate periodic.Ashley le și dăduse nume diferite, Adaya și Kamberlin, și inventase povești pentru fiecare imagine furată, chiar și probleme medicale pentru una din gemene, deși această era complet sănătoasă.Revoltați, părinții au aflat unde trăiește Ashely, au contactat poliția și i-au solicitat femeii să elimine pozele cu copiii lor de pe blog. Din păcate însă, poliția le-a explicat că nu pot luă măsuri în acest caz, neexistând propriu-zis o fărădelege.Anii au trecut, iar cei 2 părinți au crezut că povestea cu bloggerița a luat sfârșit. După ceva timp însă, mamă a descoperit că femeia încă reposta pozele cu fetițele ei.Părinții au angajat un detectiv particular ce a intrat în contact cu pretinsă mamă, prin intermediul rețelei sociale Facebook. Odată ce investigatorul a stabilit o legătură cu Ashley, părinții au putut vedea cum aceasta furase sute de poze cu fetele sale.Nu s-a rezumat însă doar la a postă imaginile cu copiii pe Facebook sau blog, ci avea pozele înrămate și răspândite prin întreagă casă: pe noptiere, pe pereți și chiar deasupra patului.Deși în majoritatea imaginilor surprinse, fetele aveau numele imprimate pe haine, această persoană le editase și le blurase numele, pentru a nu putea fi văzute.Mai nou, Ashely inventase și o poveste, potrivit căreia pierduse custodia celor două fete, care acum ar fi fost în grijă soacrei sale.Mai mult decât atât, cei doi părinți au putut vedea și un comentariu de-al individei, în care se plângea că nu își mai poate vedea copiii: „Nu mai apuc să-i văd deloc. Sper însă că asta se va schimbă CÂT DE CURÂND.” Acesta a fost și momentul în care cei doi au decis să alerteze din nou autoritățile și să-și ia măsuri de precauție.„Ne temem pentru fetele noastre. Am instalat camere de luat vederi, mi-am luat permis port-armă și pistol, care e încărcat și gata de a fi folosit la nevoie. Voi face orice să-mi protejez copiii”, povestește tatăl, invitat în emisiunea Dr. Phil.„Cel mai frică îmi este că va dori să-și împlinească fantezia pe care o trăiește de 4 ani. Că va încerca să îmi spargă casă și să îmi fure copiii.”, explică mamă, îngrozită.În urma confruntării cu părinții, femeia a recunoscut că a postat imaginile furate și că nu are copii, cerându-și scuze părinților.Sursa articol: littlethings.com