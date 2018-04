ATENŢIE MARE la firmele de curierat! Cum să plăteşti 350 lei livrarea unui colet de 100 lei. "Este ireal ce mi se întâmplă!"

ATENȚIE MARE la firmele de curierat! Cum să plătești 350 lei livrarea unui colet de 100 lei. "Este ireal ce mi se întâmplă!"

Atenție mare la cum puneți problema atunci când achiziționați produse de pe internet. Puteți avea surpriza ca, la destinație, să constatați că nu este chiar lucrul pe care vi l-ați fi dorit cu atâta ardoare. O altă posibilitate este ca transportatorul (în caz că îl comandați din alt județ) să vă stabilească o sumă pentru livrare mai mare decât valoarea coletului. Așa cum este și cazul unei doamne din Mangalia, care a dorit să-i facă soțului un cadou înainte de Paști: un balansoar, ce a costat puțin peste 100 de lei, găsit pe „OLX”.FAN Courier București a livrat balansoarul către colegii lor din Mangalia, care la rândul lor ar fi trebuit să anunțe destinatarul. Au făcut-o, pe 4 aprilie, iar pe 5 aprilie, soțul a ajuns la Fan Courier Mangalia. Ajuns la fața locului, i-au fost oferite spre ridicare doar trei colete, însă nici urmă de balansoar. De ce? Dumnezeu știe! Nu e un obiect mic pe care să-l pierzi din vedere.După lungi insistențe ale viitorilor proprietari, s-a aflat că acesta ar fi ajuns la Mangalia, dar fiindcă era în preajma Sărbătorilor de Paști, livrarea cadoului avea să întârzie, până după terminarea acestora.Surpriza mare a venit, ieri, când femeia aflat că livrarea coletului-surpriză o va costa…347 de lei. Adică o sumă aproape de trei ori mai mare decât valoarea balansoarului. Cu programul implementat pe site-ul firmei de curierat s-a estimat o valoare a transportului de 50 de lei. Nicidecum de 347 lei!„Am sunat la Fan Courier București și mi s-a spus că are 150 de kilograme și că așa sunt regulile. Dacă are peste 100 kg sau peste 3 metri acestea sunt costurile. Am insistat că are 1 metru și nici 15 kg, așa că mi-au sugerat să fac sesizare și să aștept să mă sune. Bineînțeles că nu m-au mai sunat. Este ireal ce mi se întâmplă! Cum poate să cântărească 150 kg un balansoar de grădină cu trei țevi îndoite cu cinci fire de bambus? Cineva a plătit pentru o masă de poker de 200 kg, doar 190 de lei. E absurd! Îmi doresc foarte mult acel balansoar și nu aș vrea să renunț la el, să dau retur sau ceva de genul. Vreau doar să se facă dreptate. Dacă ieri balansoarul ar fi ajuns la tatăl meu, care are 80 de ani, și i-ar fi cerut acei bani, cu siguranță acesta i-ar fi oferit”, povestește femeia într-o postare publică pe una din rețelele de socializare.Acum, părerile pot fi împărțite. Poate unul din angajații Fan Courier București a produs o greșeală sau poate altele au fost intențiile reale. Apoi, de ce a nu a fost predat balansoarul odată cu celelalte colete, înainte de Paști? Așteptăm cu interes să aflăm cum s-a terminat această situație, în care, după cum se observă din imagine, acest balansoar nu ar putea avea niciodată 150 de kilograme.