Atenţie, mămici! Un individ suspect abordează fetiţe în parcul de la Casa de Cultură! „Se oferea să le filmeze!”

Atenție, mămici! Un individ suspect abordează fetițe în parcul de la Casa de Cultură! „Se oferea să le filmeze!”

O femeie din Constanța a postat un apel pe o rețea de socializare în care atragea atenția părinților asupra unui individ suspect care abordează fetițe în parcul de la Casa de Cultură. Mămica povestește cum, duminică seară, a observat bărbatul stând de vorbă cu două fetițe. Pentru că i s-a părut ciudată conversația lor, femeia a intrat în discuție cu cei trei, lucru care l-a deranjat pe individ, determinându-l să plece din parc.







„În seara asta (n.r. duminică, 1 iulie), în jurul orei 21, eram în parcul de la Casa de Cultură cu soțul și băiețelul, lângă poștă, erau două fetițe, în jur de 12, 13 ani, și un individ cam de 55 de ani. Fără să vreau, am auzit ce discutau, el se oferea să filmeze mâine seară una dintre fetițe... îi spunea că ea e foarte bună pe role și că el are foarte mulți bani, una dintre fetițe chiar se oferea să îi lase numărul de telefon. M-am băgat și eu în discuție și i-am întrebat dacă se cunosc, fetele au zis că nu, iar acest individ a devenit foarte nervos că de ce mă bag eu... a început să țipe că el cheamă poliția, că sunt nesimțită că mă bag peste el și în câteva minute a dispărut din parc. Îmi pare foarte rău că nu am apucat să îi fac o pozaă, este blond, slab și are un tatuaj vechi pe mâna dreaptă și nu cred că este român, vorbea cam pocit. O seară bună și mare grijă!”, a scris mămica pe rețeaua de socializare.







O altă femeie comentează la postarea mămicii și povestește că a fost, la rândul ei, abordată de un străin care seamănă cu cel din descrierea inițială. „Acum câteva zile, în timp ce mă plimbam cu băiețelul meu, am fost abordată în zona parcului Casei de Cultură de un domn care, după descrierea făcută, este aceeași persoană la care faceți referire. M-a întrebat cum găsește strada Baba Novac, pentru că locuiește acolo, ca apoi să mă complimenteze... mi s-a părut dubios și am plecat din apropierea lui mărind pasul…”, spune cea de-a doua mămică.