Atenţie, mămici! SCUTECE ÎMBIBATE CU SUBSTANŢE CHIMICE, PE PIAŢĂ! Iată mărcile cu probleme

Atenție, mămici! SCUTECE ÎMBIBATE CU SUBSTANȚE CHIMICE, PE PIAȚĂ! Iată mărcile cu probleme

Asociația Pro Consumatori a publicat rezultatele unui studiu realizat de Institutul Național al Consumului din Franța. Experții au achiziționat 12 mărci de scutece, destinate copiilor cu greutatea cuprinsă între 4 și 9 kilograme, au analizat atât etichetele, cât și conținutul acestora.Testele realizate în Franța au pus în evidență prezența reziduurilor cu risc toxic în majoritatea scutecelor, convenționale sau ecologice. Din păcate, acest lucru nu este menționat pe etichetă, astfel încât consumatorul este indus în eroare.„Când părinții cumpără produse de igienă pentru bebeluși, ei se pot baza numai pe mențiunile de pe ambalaj dacă vor să evite un ingredient cu riscuri pentru sănătatea copilului. Din păcate, în cazul scutecelor, pe ambalajul acestora nu apar informații referitoare la conținutul acestor produse! Pampers, liderul necontestat al acestui sector, se mulțumește să înscrie pe pachet că scutecele sunt «moi ca mătasea», fără să se preocupe de faptul că această informație induce consumatorul în eroare. Căci scutecele pentru bebeluși nu sunt, evident, fabricate din mătase”, explică conf. univ. dr. Costel Stanciu, președintele APC România.Practic, eticheta nu spune nimic despre materiile prime și substanțele chimice folosite la fabricarea unui scutec. Explicația este la fel de simplă pe cât de surprinzătoare: legislația actuală nu obligă producătorii să furnizeze informații despre compoziția chimică a acestor produse. Totuși, părinții au dreptul să știe. Puțini cunosc faptul că aceste produse nu sunt fabricate din bumbac, ci din celuloză în amestec cu diferite materiale plastice, cum ar fi: polipropilena, poliacrilatul pentru gelul absorbant și poliesterul.În afară de celuloză, scutecele din gama ecologice conțin și alte materiale de origine naturală, dar nu le exclud pe cele sintetice. Țesătura care vine în contact cu pielea este și în cazul scutecelor ecologice realizată din materiale plastice. Contactul permanent cu un material plastic cum este polipropilena nu ar trebui, în principiu, să prezinte riscuri majore pentru sănătatea celor mici, în afară de unele iritații sau alte manifestări minore nedorite.Din nefericire, rezultatele analizelor nu sunt liniștitoare pentru părinți. În scutecele analizate s-au găsit pesticide (dintre care glyfosatul, principiul activ din Roundup), hidrocarburi aromatice policiclice HAP, urme de dioxine sau de compuși organici volatili. Majoritatea scutecelor studiate încorporează una sau mai multe molecule cu toxicitate posibilă sau certă.Sugari expuși la riscuriDeși aceste substanțe sunt prezente la un nivel situat sub pragul stabilit de o anumită reglementare (când așa ceva există!) și în toate cazurile în stare de reziduuri, totuși, pentru că e vorba de expunerea unor sugari despre care se știe că sunt deosebit de sensibili la substanțele toxice, în mod evident la nivelul șezutului, principiul precauției ar trebui să prevaleze. De aceea, orice reziduu suspect de riscuri toxice trebuie îndepărtat din scutecele pentru bebeluși. Rezultatele bune obținute în cazul a două mărci din cele 12 analizate demonstrează că acest obiectiv se poate atinge.Glifosatul este un pesticid, mai precis un erbicid celebru pentru că el constituie principiul activ din Roundup. Este periculos pentru că a fost inclus în clasa „probabil cancerigen” de Centrul Internațional de Cercetări privind Cancerul (CIRC). Mai mult, s-a dovedit că provoacă alergie și iritații pentru piele și mucoase. Din păcate, glifosatul a fost depistat în marca de scutece Carrefour Baby Eco Planet, o marcă cunoscută ca fiind ecologică. De notat că, de manieră surprinzătoare, legislația actuală nu stabilește niciun prag limită pentru această substanță.Alte pesticide (quintozenul și hexaclorobenzenul sau HCB) au fost depistate în marca Pampers Baby Dry. HCB și quintozenul sunt incluse în clasa de „posibil cancerigene”, respectiv de CIRC și de Agenția Americană de Protecție a Mediului.Dioxinele și alte molecule din aceeași familie, precum furanul, sunt poluanți ai mediului. Acești subproduși industriali nedoriți pot fi generați de multe procese, cum este albirea cu clor a pastei de hârtie (celuloză). Expunerea la substanțe de tip dioxină prezintă riscuri pentru sănătate. Potențialul lor toxic este ridicat și poate afecta mai multe organe. Ele sunt mai ales susceptibile să acționeze asupra sistemului hormonal. Pentru Organizația Mondială a Sănătății - OMS, acestea fac parte din „zece produse chimice care pun o problemă majoră de sănătate publică”.În pânza exterioară a scutecului Pampers Baby Dry s-a detectat prezența unui compus din familia dioxinelor cu concentrație mai ridicată. Este vorba de furan sau OCDF (octaclorodibenzofuran). OCDF-ul se adaugă la alte surse de molecule din familia dioxinelor care sunt prezente în jurul celor mici.Multă vaselină (petrolatum) și puțină parafină (paraffinum liquidum). Aceste două uleiuri provenite din petrochimie intră în formula loțiunilor care impregnează scutecele Pampers Active fit și Baby Dry. Cum e vorba de loțiuni cosmetice, fabricantul trebuie să indice compoziția. Doar că aceasta figurează cu litere foarte mici pe ambalaj.Compușii organici volatili (COV) intră în conținutul multor produse industriale – țesături, adezivi, materiale pentru amenajarea sau decorarea interiorului etc. Acestei categorii de poluanți îi sunt atribuite iritații ale pielii, ale mucoaselor sau ale sistemului pulmonar care se caracterizează prin capacitatea de a se evapora, regăsindu-se în aerul înconjurător.Toluenul, o substanță folosită ca solvent în mod curent, este COV-ul cel mai des identificat în scutecele testate. Mărcile de scutece care conțin toluen sunt Toujours (Lidl), Mots d’enfants eco (Leclerc), Pampers Active Fit, Carrefour Baby, Pommette și Pampers Simply Dry.Alte reziduuri de compuși organici volatili din categoria „posibil cancerigene”, naftalen și stiren, au fost depistate în mai multe scutece. Urmele de naftalen au fost depistate în mărcile Naty by Nature, Pampers Premium Protection și Carrefour Baby. Urmele de stiren au fost depistate în mărcile Pampers Premium Protection, Pommette și Pampers Simply Dry.În afară de prezența controversatului glifosat, produsul Eco Planet de la Carrefour este singurul din cele testate care conține o hidrocarbură poliaromatică policiclică (HAP), un poluant industrial. Este vorba de ideno-1,2,3-cd-piren, o substanță nedorită deoarece intră în categoria „posibil cancerigen”. Această moleculă a fost găsită în părțile elastice ale scutecului.Trei din mărcile de scutece, Toujours (Lidl), Naty by Nature Babycare și Carrefour Baby, analizate de către Institutul Național al Consumului se comercializează și în România. În afară de acestea, în marile structuri comerciale se găsesc la vânzare următoarele mărci: Softino, Pufies, Huggies, Happy (Bella baby), Baby Love, Libero și Bebelino. „Un singur scutec, marca Pufies, ne-a atras atenția în privința mențiunilor care au legătură cu aspectele ce țin de siguranța și sănătatea bebelușului. Pe ambalajul acestuia se găsesc următoarele mențiuni: nu conține alergeni, nu conține parfumuri sau loțiuni, nu conține toxine, fără coloranți toxici, nu conține latex, nu conține compuși ai clorului și a fost testat dermatologic. Celelalte mărci comercializate în România nu ne oferă asigurări în privința absenței anumitor substanțe chimice în scutecele fabricate, acestea prezintă pe ambalaj doar mențiuni care au legătură cu „eficiența” și promovarea produsului respectiv, cum ar fi: menține pielea uscată, forma anatomică, fin ca bumbacul, protecție scurgere, sistemul de fixare al scutecului prezintă o zonă extinsă de prindere pentru mai mult confort, cu imagini haioase pe banda frontală, protecție prelungită împotriva scurgerii - până la 12 ore, purtare confortabilă - zi și noapte, protecție de lungă durată împotriva umezelii datorită gradului ridicat de absorbție, dexteritate ridicată și aripioare elastice pentru o potrivire anatomică perfectă etc”, mai explică președintele APC România.„Produsele de curățare – igienizare și servețele umede pot afecta bariera cutanată, insuficient dezvoltată, și pot provoca dermatite alergice de scutec. Dermatita de scutec constituie o problemă foarte des întâlnită în primii doi ani de viață ai bebelușului. Pielea nou-născuților și a sugarilor este mult mai sensibilă comparativ cu cea a adulților, fiind insuficient pregătită să facă față expunerii la substanțe iritante. Pielea nou-născuților este mai permeabilă, ceea ce favorizează absorbția substanțelor care intră în contact direct cu pielea, în special în mediu umed, așa cum se întâmplă în zona scutecului. Conform studiilor medicale de actualitate, cei mai frecvenți alergeni din scutecele de unică folosință și din preparatele pentru igiena bebelușilor sunt extractele din plante, α-tocoferol, parfumuri, propilen glicol, parabeni, butilcarbamat iodopropynyl și lanolină”, precizează dr. Anca Răducan, medic specialist dermatologie, doctor în științe medicale.