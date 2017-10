Atenţie la vânzătorii din uşă în uşă! Cei mai mulţi dintre ei sunt escroci

Atenție la vânzătorii din ușă în ușă! Cei mai mulți dintre ei sunt escroci

„Zilele trecute, au venit la ușă două femei, să îmi arate un aparat de făcut suc care semăna cu cele prezentat la televizor, la teleshopping, doar că era de două ori mai ieftin. Aveau la ele tot ce trebuie și au insistat să îmi arate cum merge. Le-am invitat în bucătărie, au făcut ele ceva acolo, dar nu m-au convins să îl cumpăr. Apoi au tot insistat, că îmi fac reducere, până la urmă l-am cumpărat cu 150 de lei, le-am dat banii, mi-au lăsat aparatul, dar nu mi-au dat chitanță. A mers de două ori și apoi s-a stricat. Nu s-a ars, ci pur și simplu s-a topit. Acum de unde să le găsesc să îmi dea banii înapoi?”, ne-a povestit Nina Pârvu, din Constanța.Femeia a rămas cu paguba și nici nu are pe cine să reclame. Nu are nici numele persoanelor care au păcălit-o, nici al firmei pe care o reprezentau acestea. Astfel de escrocherii sunt însă destul de dese, mai ales în rândul persoanelor vârstnice. Vânzările din ușă în ușă pot promova servicii de întreținere precum, dezinsecție, reparații în casă, grădinărit și chiar servicii referitoare la utilități, cum ar fi electricitate și telefonic. Multe companii legitime vând produse din ușă în ușă, însă această abordare este folosită și de către escroci.Practic, escrocheriile din ușă în ușă implică promovarea de produse și servicii ce nu sunt livrate sau sunt de o calitate foarte proastă. Nu veți obține, din partea unui escroc, calitate pentru banii cheltuiți și puteți să vă treziți cu o notă de plată pentru servicii pe care nu le-ați dorit sau cu privire la care nu v-ați dat acordul.Uneori escrocii pretind că efec-tuează un sondaj de opinie astfel încât să poată obține datele noas-tre sau să își ascundă scopul de a vinde produse până ce reușesc să vorbească pentru un timp cu noi. Mai grav este faptul că scopul adevărat al unui vânzător din ușă în ușă s-ar putea să fie plănuirea unei spargeri ulterioare la locuința noastră.„În mod normal, vânzătorii din ușă în ușă vin neinvitați, uneori apărând pur și simplu. Atenție, vânzătorii din ușă în ușă nu sunt musafiri în casa dumneavoastră, scopul acestora este de a vă convinge să le cumpărați produsele și aceștia trebuie să plece dacă îi rugați acest lucru. Chiar și în cazul companiilor și produselor autentice, operatori fără scrupule pot acționa ilegal în detrimentul altor persoane. Există legi specifice cu privire la vânzările din ușă în ușă, interesați-vă de compania pe care o reprezintă și de ceea ce are de oferit. Rețineți, dacă se prezintă cineva la ușa dumneavoastră solicitați-i să se identifice. Nu sunteți nevoit să le permiteți să intre și respectivii comercianți trebuie să plece dacă le cereți acest lucru”, ne recomandă Sorin Mierlea, președintele asociației pentru protecția consumatorilor, InfoCons.Acesta ne mai sfătuiește să nu convenim niciodată nimic fără a citi cu atenție toate termenele și condițiile fiecărei oferte, pretențiile de oferte gratuite și foarte ieftin ascund adesea costuri suplimentare. „Nu acceptați niciodată o ofertă care implică o sumă considerabilă de bani, timp și angajament. Solicitați sfaturi avizate, mai întâi”, mai spune președintele InfoCons.