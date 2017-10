Atenție la SUPER-LUNA din această seară! Ce efecte poate avea asupra oamenilor

Medicul Tudor Ciuhodaru, citat de realitatea.net, atrage atenția asupra efectelor pe care le poate avea "fenomenul Super-Luna"."Atentie la superluna. Tot mai multi pacienti acuza cefalee, tulburari de somn sau ale apetitului in astfel de perioade iar psihologii avertizeaza asupra cresterii iriscului suicidar prin accentuarea fricii, anxietatii si sindroamelor depresive. Patologia traumatica si suicidara domina prin numarul de prezentari la cei cu labilitati emotionala sau probleme de ordin psihologic. Frecvente sunt intoxicatiile medicamentoase sau cu substante din gospodarie dar in aceste zile constatam cresterea numarului cazurilor de spanzurare, defenestrare si inec la femei, care nu recurg uzual la astfel de metode suicidare. La cei meteosensibili sunt preponderente modicarile neuropsihice-migrenele, vertijul, cefalee si tulburarile de comportament alimentar sau a somnului ce pot crea un grad crescut de disconfort. Cu toate acestea este greu de determinat legatura directa dintre fenomenele astronomice si variatiile patologice fara studii clare privind aceasta patologie sezoniera.Recomandam ca in momentul sezisarii, de catre familie sau anturaj, a modicaficarilor comportamente sau a ideatiei suicidare sa se recurga de urgenta la consultul psihologic sau psihiatric pentru a preveni deznodamnatul tragic a gesturilor suicidare", se arată într-un mesaj al medicului Tudor Ciuhodaru.