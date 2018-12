Atenţie la materialele pirotehnice! Când ai voie să le folosești

Atenție la materialele pirotehnice! Când ai voie să le folosești

Este perioada bucuriei și mulți dintre noi dorim să ne-o manifestăm aprinzând artificii sau bubuind petarde. Atenție, însă, multe dintre aceste materiale pirotehnice sunt ilegale și, mai ales, periculoase. Astfel, în perioada sărbătorilor de iarnă, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța organizează numeroase acțiuni de verificare a legalității deținerii, depozitării, comercializării, transportului și folosirii articolelor pirotehnice de către persoanele fizice și juridice.Totodată, oamenii legii oferă recomandări pentru preîntâmpinarea evenimentelor neplăcute cauzate de folosirea materialelor pirotehnice în mod ilegal.În conformitate cu prevederile H.G. 1102/2014 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a articolelor pirotehnice, acestea se clasifică în articole pirotehnice de divertisment, articole pirotehnice de scenă și alte articole pirotehnice.Articolele pirotehnice de divertisment sunt, la rândul lor, de patru categorii. Este vorba despre articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc foarte scăzut și un nivel de zgomot neglijabil și care sunt destinate utilizării în spații restrânse, inclusiv articolele pirotehnice de divertisment destinate utilizării în interiorul clădirilor cu destinația de locuință, articole pirotehnice care prezintă un risc scăzut și un nivel de zgomot scăzut și care sunt destinate utilizării în exterior în spații restrânse, articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc mediu, care sunt destinate utilizării în exterior în spații deschise vaste și al căror nivel de zgomot nu este dăunător sănătății umane, dar și articole pirotehnice de divertisment de mare risc, cunoscute sub denumirea de „articole pirotehnice de divertisment de uz profesional”, care sunt destinate utilizării exclusiv de către pirotehnicieni și al căror nivel de zgomot nu este dăunător sănătății umane.Unde sunt interzise artificiile și petardelePolițiștii constănțeni specifică faptul că articolele pirotehnice nu pot fi vândute copiilor sub 16 ani. Conform legii, este interzisă folosirea articolelor pirotehnice între orele 24,00 și 6,00, cu excepția perioadelor autorizate, precum și a evenimentelor de interes local, național sau internațional, în baza aprobării autorităților locale, la o distanță mai mică de 50 m de construcțiile de locuințe cu până la patru niveluri și la mai puțin de 100 de metri față de cele cu peste patru niveluri, dar și la o distanță mai mică de 500 m de instalațiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare și livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalațiile de gaze.De asemenea, nu puteți aprinde articole pirotehnice la o distanță mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice și petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie, în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanșe sau căderi de pietre ori pe drumurile publice deschise circulației rutiere, pe aleile pietonale și în spații deschise cu aglomerări de persoane sau la o distanță mai mică de 500 de metri de păduri.„Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la trei luni la un an sau cu amendă: orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept; comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 și P1 către persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani; comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni. Contravențiile sunt prevăzute de art. 38 din Legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată și cu modificările ulterioare. Pentru tulburarea liniștii și ordinii publice prin folosirea necorespunzătoare scopului declarat a articolelor pirotehnice din categoria P1 și nu numai, se vor aplica sancțiunile contravenționale prevăzute în Legea nr.61 din 1991 republicată”, avertizează polițiștii constănțeni.