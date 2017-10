Atenţie la infractorii care vă bat la uşă! Vârstnicii sunt victimele preferate

Atenție la infractorii care vă bat la ușă! Vârstnicii sunt victimele preferate

ne-a povestit o bătrânică care stă în cartierul Tomis III.Femeia a avut noroc, așa cum a spus și ea, dar sunt mulți alții care nu reacționează și se lasă păcăliți și jefuiți. Infractorii sunt din ce în ce mai inventivi. Mereu găsesc metode noi prin care să-și surprindă victimele, să le păcălească și să le jefuiască. Cu toții se bazează însă pe credulitatea și naivitatea oamenilor. Vârstnicii sunt victimele preferate, pentru că sunt ușor de păcălit și au deseori sume mari de bani în casă.Au apărut din ce în ce mai multe metode de a fi duși de nas, iar poliția ne avertizează să fim foarte atenți cui deschidem ușa și să nu ne lăsăm locuința și bunurile nesupravegheate.„Avem înșelăciuni cu metode precum pomana, detergentul, împrietenirea, deratizarea. Infractoarea, pentru că de cele mai multe ori este vorba despre o femeie care ia legătura cu victima, se împrietenește cu ea, îi spune că locuiește în zonă, povestesc, se lasă invitată la o cafea și cât timp victima este ținută de vorbă, altcineva sustrage bunuri de valoare din locuință”, ne povestește Marius Niculescu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Constanța.Des întâlnită este și metoda promoția, când victima este informată că a câștigat o sumă de bani și infractoarea îi spune: „Am 100 lei, trebuie să vă dau 50, dar să schimbăm banii!”, află, astfel, unde ține victima portofelul sau banii din casă și, din nou, i se distrage atenția și altcineva acționează sustrăgând banii.„Acum câteva luni, în cartierul Tomis Nord, am avut metoda deratizarea, când tineri veniți din București, care chipurile făceau deratizare, furau din casele oamenilor. Am fost anunțați și am reușit să-i prindem. Și mai este metoda pomana, când infractoarea vine cu o farfurie cu ceva de mâncare, este invitată în casă, victima este bucuroasă, nu mai este suspicioasă, apoi i se cere farfuria și când se întoarce îi sunt sustrase bunuri de valoare”, mai spune reprezentantul Poliției Constanța.Autoritățile atrag atenția că, deși cazurile s-au mai rărit pe timpul verii, nu înseamnă că au dispărut sau că nu există riscul ca, odată cu sosirea toamnei, infractorii să-și îndrepte, din nou, atenția către aceste tipuri de înșelătorii.„În toate cazurile este vorba despre persoane în vârstă, cărora li se distrage atenția și ajung să fie păcălite. E drept că, în ultimele luni, s-au mai rărit cazurile. Însă, astfel de infractori profită de naivitatea oamenilor. Ideea că mie nu mi se poate întâmpla nu ține. Dacă ai auzit că au pățit-o alții, pleacă urechea și fii atent, pentru că sunt persoane foarte versate, care au o putere de convingere foarte mare, câștigă încrederea victimei, sunt foarte convingătoare în ceea ce spun și ajung să păcălească foarte ușor persoanele credule”, explică Marius Niculescu.Poliția ne sfătuiește să nu deschidem ușa la oricine, să nu permitem accesul în casă persoanelor necunoscute și, dacă avem suspiciuni, să sunăm la 112 sau la secția de poliție din zonă.„Chiar dacă sunt persoane care nu se lasă păcălite, este bine ca acestea să ne anunțe pentru a putea să luăm măsuri și infractorii să nu apuce să înșele alte persoane. În general, acești infractori abili își aleg victimele mai ales din rândul vârstnicilor. Merg în zone unde știu că sunt mulți bătrâni, Tomis I, Tomis II, Tomis III, Tomis Nord, nu se duc la întâmplare. Studiază zona înainte și abia apoi dau atacul, dar asta pentru că găsesc mereu persoane credule”, completează reprezentantul Poliției Constanța.