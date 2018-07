Atenție la hrana copiilor! Crenvurştii din comerţ, bombe pline de E-uri

Atenție la hrana copiilor! Crenvurștii din comerț, bombe pline de E-uri

Vara, suntem tentați mai mult de produsele fast-food și, pentru că stăm mai puțin pe acasă, ajungem să mâncăm pe la tot felul de rulote, terase improvizate. Hot dog-ul este o alegere pentru mulți dintre noi mai ales atunci când suntem pe fugă. Însă, dacă nu sunt făcuți de casă, crenvurștii din comerț sunt adevărate bombe pline de E-uri, de grăsimi nesănătoase și sare.Asociația InfoCons a realizat un studiu în care a analizat 16 produse disponibile în magazinele din întreaga țară. Studiul a scos la iveală că numărul de E-uri incluse în rețetele de crenvurști analizați este de minimum cinci și maximum 12.Produsele chimice identificate în produsele analizate sunt acetați de sodiu, acid ascorbic, acid citric, acid erythorbic, acid lactic, ascorbate de sodiu, caragenan, carmin, citrat de sodiu, difosfați, eritorbat de sodiu, ferocianura de sodiu, gumă de guar, gumă de xantan, iodat de calciu, lactat de calciu, lactat de sodiu, monoglutamat de sodiu, nitriți de sodiu, polifosfați, tartrat de sodiu, trifosfați.„Crenvurștii sunt un produs pe care îl cumpărăm pentru a-l mânca dimineața, la serviciu, când mergem la picnic, sau, mai nou, chiar între două felii de pâine, sub denumirea de hot dog. Sperăm cu toții că un astfel de produs este compus doar din carne, arătând și mirosind a carne, cu ceva condimente adăugate și cam atât. Însă, citind eticheta sau urmărind testele comparative InfoCons, putem vedea că într-un astfel de produs se găsesc chiar și 12 E-uri. Oare mai e loc și de carne? Haideți să citim eticheta, să alegem în cunoștință de cauză și să votăm produsele pe care cu adevărat dorim să le cumpărăm”, precizează Sorin Mierlea, președintele InfoCons.Prea multe grăsimi și prea puțină hrană…Din păcate, multe din alte studii recente au scos la iveală faptul că, în loc de carne, producătorii folosesc pentru producerea crenvurștilor pastă din resturile de animale, tocate cu tot cu piele, oase.În ce privește cantitatea de grăsimi, aceasta variază între 15,1 grame și 24 de grame la 100 de grame de produs, iar cantitatea de acizi grași saturați, între 4,16 grame și 9,6 grame.„În felul acesta se explică statistica îngrijorătoare cu privire la valoarea ridicată a colesterolului în rândul copiilor, astfel 1 din 25 de copii din România au colesterolul ridicat, față de media europeană, unde numai 1 din 200 de copii au valoarea colesterolului ridicat. Totodată, în România, unul din doi copii are probleme cu greutatea, fiind supraponderal sau obez, iar principala cauză este alimentația nesănătoasă”, explică și președintele Asociației Pro Consumatori, conf. univ. dr. Costel Stanciu.Recomandarea generală a medicilor pediatri este să evităm să îi hrănim pe copii cu crenvurști. Dacă totuși mai luăm din când în când, de poftă, ar trebui să citim cu atenție eticheta.„Există studii care demonstrează că un copil ce consumă 12 crenvurști pe lună are un risc până la de nouă ori mai mare de leucemie decât un copil ce nu consumă crenvurști”, precizează medicul nutriționist Diana Artene.