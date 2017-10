Atenţie la cursul valutar practicat de casele de schimb

Atenție la cursul valutar practicat de casele de schimb

Înainte de a schimba lei în euro la casele de schimb, citiți cu atenție ce scrie pe panourile informative. Aceasta este sfatul pe care vi-l dă Augustin Roșu, care, în urmă cu câteva zile, a fost păcălit de o casă de schimb valutar cu 100 de euro la mia de euro schimbată. „Am fost la casa de schimb valutar de pe bulevardul Tomis. Pe panoul informativ scria în colțul din stânga sus mare cursul euro și USD. Pe urmă am văzut că, de fapt, era cursul pe care casa de schimb valutar îl oferea celor care schimbă prin CEC-uri. Cursul pentru cei care schimbă prin cash era în colțul din dreapta jos”, ne mărturisește clientul casei de schimb valutar. Cursul la care au schimbat a fost de 3,36 lei pentru cash și 4,26 lei pentru CEC. Mai mult decât atât, prin tăvița care se află sub geamul care desparte clientul de angajatul casei de schimb, i s-a dat să semneze hârtia care consfințea schimbul. După ce-au descoperit că au primit mai puțini bani decât se așteptau, au văzut că pe chitanță era scris: „Declar că am fost informat atât verbal, cât și în scris asupra cursului de schimb și a comisionului practicat”. Informațiile erau scrise atât în limba română, cât și în engleză. Clienții reclamă faptul că n-au fost atenționați verbal asupra cursului de schimb și acest lucru se poate proba cu ajutorul înregistrării video din casa de schimb valutar. Din păcate, au semnat chitanța prin care își însușeau acel curs de schimb valutar.