Atenţie, începe stropirea spaţiilor verzi din Constanţa şi Mamaia!

2

...e buna la ceva

In zona unde locuiesc,ne-a ramas un petec de verdeata.O casa scapata de furia demolarilor din anii ceausisti precum si geometria blocurilor(ceausiste) a facut ca aceasta ZONA VERDE sa ramana deocamdata neatinsa.Mare noroc avem ca antiprimarul orasului,Fagadau,marele dusman al nostru nu si-a bagat inca nasul aici.Tin minte ca la inceputul anilor 2000 nu era chip sa deschid geamul ca ne mancau mustele si tantarii.Pe vremea aia Mazare era la munca.Mazare chiar muncea in Primarie ,nu glumesc.Cand Mazare muncea el stropea cu insecticid peste tot nu ca Fagadau care stropeste numai la bulevard.Daca imi aduc aminte stropea si din avion pentru ca avea bani.Insecticide in aer,insecticide in parc,insecticide in casa,vegetatie sufocata,plamani zapaciti,cozi la spital.Spre sfarsitul anilor 2000 incepand cu 2008,Mazare deja turbase.Dansuri din cur la Mamaia,care alegorice,faraoani,Stefan cel Mare,Baiazid,lupte cu taurii,lupte cu Basescu.Mazare uitase sa ne stropeasca cu insecticid.Mazare nu mai avea bani.A fost norocul nostru si al pasarelelor.Intr-o zi cam prin anul 2011,la geamul meu am vazut o randunica.Am crezut ca nu-i adevarat.M-am sters la ochi.Era prima randunica vazuta de mine in Constanta.Acum sunt zeci de randunele in zona asta pentru ca desteptii astia nu mai dau cu flit(ecologic,mama voastra de mincinosi).Am numarat cam patru specii de pasari stabilite in aceasta zona(in afara de pescarusi).Fagadaule,antiprimarule "prea destept" care esti .Stii cu ce se hranesc pasarelele ? N-ai ghicit,nemernicule.Pasarelele se hranesc cu insecte,nu cu insecticid,desteptule.Astea,adica pasarelele se scoala cu noaptea in cap si pleaca la munca,nu ca puturosii tai care dau cu flit.Cum se lasa intunericul o colonie de lilieci intra in schimbul de noapte.Astia,adica liliecii, muncesc toata noaptea.Un singur exemplar de liliac mananca pe putin 10.000 de insecte pe noapte, dintre care 2.000 sunt tantari.Ai auzit Fagadaule ? Bine ca n-ati ajuns cu flitul si pe aici.Apoi,sa desfiintati tot ce inseamna spatiu verde in oras ,sa turnati betoane si sa ne otraviti cu pompa voastra.Mama voastra de criminali ! Vad ca presa va aplauda.