Atenţie cui deschideţi uşa!

Atenție cui deschideți ușa!

În ultimele zile, la avizierele asociațiilor din Constanța au apărut așa-zise anunțuri publice transmise de către S.C. RAJA S.A. Constanța, prin care locatarii sunt înștiințați că „Regia Autonomă Județeană de Apă Constanța va începe verificarea pe anul 2011 a elementului termic și energetic, inclusiv a repartitoarelor de căldură și a contorilor de apă caldă și rece”. Dincolo de faptul că este absurd să se facă verificare pentru un an care abia a început, „elementul termic și energetic” nu face parte din domeniul de activitate al RAJA. Este evident că afișul nu aparține unei persoane autorizate. De altfel, printr-un comunicat oficial, S.C. RAJA S.A. Constanța se dezice de aceste anunțuri mincinoase și atrage atenția tuturor locatarilor asupra acestor falsuri grosolane. S.C. RAJA S.A. Constanța este o societate cu capital integral de stat ce asigură serviciile de alimentare cu apă și canalizare și nu are nicio legătură cu agentul termic sau energetic al blocurilor sau condominiilor. În plus, competențele de acțiune ale societății se opresc în conformitate cu legea la căminul apometric sau la contorul ge-neral al asociației. „Reprezentanții S.C. RAJA S.A. Constanța nu pot și nu au voie să pătrundă în incinta locuințelor ca să verifice apometrele/contorii din apartamente. De aceea, atragem încă o dată atenția tuturor locatarilor de la blocurile la care au fost afișate aceste anunțuri că cei care le-au editat și postat au interese ascunse ce vizează doar intrarea/pătrun-derea în apartamente. Facem un apel către toți cei care au observat apariția acestor anunțuri la avizierul scării sau cei care se trezesc la ușă cu diverse persoane care se recomandă a fi de la RAJA și doresc să facă verificarea contorilor din apar-tamente să nu stea pe gânduri și să anunțe imediat Poliția”, precizează purtătorul de cuvânt al instituției, Irina Oprea.