Atenţie, controale RATC, pe linia 48

1

batjocura

Terminati cu vrajeala se stie de cand exista transport urban in acest oras - mahala - ghetou constanta ca in mod special traseul 48 este taxiul tuturor tiganilor din acea zona .toti circula gratis in haita fara a fi deranjati de cineva ..calculati numai cat este prejudiciul de la revolutie incoace ..toate pierderile sunt suportate de cetatenii romani care muncesc cinstit si isi platesc darile catre acest stat nenorocit ...nu de primarie sau de stat cum se latra in presa ..