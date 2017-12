Atenţie ce puneţi în ghetuţe! Moş Nicolae vine cu coloranţi şi 19 linguriţe de zahăr

Atenție ce puneți în ghetuțe! Moș Nicolae vine cu coloranți și 19 lingurițe de zahăr

Tradiția spune că, de Moș Nicolae, ghetuțele să fie pline de dulciuri, spre deliciul copiilor. Însă, atenție ce comenzi îi dați moșului, căci faimoasa cizmuliță poate ajunge să conțină mai multe substanțe chimice decât un săpun și sute de grame de zahăr.Asociația Pro Consumatori ne avertizează că o mare parte din dulciurile din comerț sunt pline de E-uri și coloranți care pot provoca ADHD, iar o figurină cu Moș Crăciun din ciocolată conține până la 19 lingurițe de zahăr. Potrivit unui studiu realizat recent de APC, aproape jumătate din sortimentele de zaharoase din comerț conțin arome artificiale și mai puțin de un sfert au grăsimi din lapte.„Dorim să tragem un semnal de alarmă în privința unor produse cu încărcătură chimică mare și care prezintă un risc ridicat asupra sănătății copiilor. Din analizele realizate de noi reiese că la 97 % din figurinele de ciocolată de pe piață ingredientul principal este zahărul și la doar3 % este fructoza. Mai puțin de jumătate conțin unt de cacao, în schimb, un sfert din ele au grăsimi vegetale hidrogenate sau parțial hidrogenate, cum ar fi uleiul de palmier”, explică președintele APC, conf. univ. dr. Costel Stanciu.Potrivit acestuia, analizele au mai scos la iveală faptul că aproape jumătate din figurinele care se vând acum în marile magazine conțin arome artificiale. În cele 33 de produse selectate pentru studiu, au fost identificați 25 de aditivi alimentari, din care E120 – carminul, produs din insecte coșenile, o specie de gândac din America de Sud, uscate și zdrobite. Carminul nu este recomandat în alimentația copiilor pentru că poate produce hiperactivitate și deficiențe de concentrare. Poate produce astm, alergii și rinite. Din ingrediente face parte și E160a – betacaroten, care, dacă este obținut prin sinteză chimică, conform unui studiu realizat de Societatea Americană de Oncologie, poate provoca cancer de plămâni, fiind responsabil și de creșterea nivelului de toxicitate a vitaminei A.În ce privește analiza informațiilor nutriționale, studiul trage un semnal de alarmă asupra pericolelor pe care zahărul adăugat în alimentele destinate copiilor cu vârste mici îl are asupra sănătății acestora. La toate produsele analizate, cantitatea de zaharuri declarată de către producători depășește cantitatea de 15 grame de zahăr per 100 de grame de produs, încălcându-se astfel recomandarea din Ordinul nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor. Cantitatea de zahăr adăugată în sortimentele de figurine din ciocolată variază între 8 și 19 lingurițe de zahăr per 100 de grame de produs, adică între 41,5 grame zahăr și 94,7 grame de zahăr per 100 de grame de produs. Conținutul ridicat de zahăr din acest tip de produs explică și valoarea energetică ridicată, aceasta variind între 424 kcal și 616 kcal. Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca nu mai mult de 10 % din aportul zilnic de energie pentru adulți și copii să provină din zaharuri libere, ceea ce înseamnă aproximativ 25 de grame de zahăr pe zi.„Aportul ridicat de zahăr în alimentația din primii ani de viață ai unui copil generează probleme mari de sănătate, cum ar fi obezitatea, care aduce la rândul său alte probleme, precum scolioza, modificarea osaturii, fragilitatea oaselor, hipertensiune arterială, boli cardiovasculare, cancer colorectal și diabet zaharat de tip 2. În concluzie, consumul excesiv de zahăr dăunează grav sănătății. Este mesajul pe care îl auzim de câțiva ani, însă foarte puțini dintre noi îl înțeleg, deoarece nu avem cunoștințe elementare de nutriție”, mai spune președintele APC.