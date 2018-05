ATENŢIE CE MEDICAMENTE LĂSAŢI LA ÎNDEMÂNA ADOLESCENŢILOR. "EXISTĂ RISC SUICIDAR!"

ATENȚIE CE MEDICAMENTE LĂSAȚI LA ÎNDEMÂNA ADOLESCENȚILOR. "EXISTĂ RISC SUICIDAR!"

Medicamentele prescrise corect pe care o familie le poate avea în casă, însă pe care nu le supraveghează, pot deveni letale pentru un adolescent cu comportament suicidar, avertizează președinta Alianței Române de Prevenție a Suicidului, Doina Cozman. Ea a explicat că în România adolescenții sunt pasibili a face parte din categoria de persoane cu comportament suicidar, care folosește substanțele medicamentoase.Doina Cozman, care este organizatorul conferinței "Riscul suicidar asociat utilizării produselor farmaceutice eliberate prin farmaciile comunitare", ce a avut sâmbătă a doua ediție, a explicat că tinerii au în prezent la îndemână, prin internet, informații care îi ajută să afle cum pot extrage substanțe, precum codeina, cu care fie doresc să se drogheze și scapă lucrurile de sub control, fie încearcă să se sinucidă."Adolescenții pot să folosească fie medicația care li s-a prescris lor, asta în caz că au o afecțiune psihică, dar mai frecvent adolescenții folosesc medicamentele pe care le găsesc în casă. De aceea, vedem la adolescent comportament suicidar efectuat cu preparate pentru boli cardiovasculare sau foarte multe preparate antiinflamatorii și, în special, preparatul care e folosit de adolescenți cel mai mult este paracetamolul și pe locul doi ibuprofenul", a explicat doctorul Doina Cozman.Aceasta a transmis, în calitate de președinte al ARPS, un avertisment către comunitate de a acorda atenție riscului pe care medicamentele din casă le pot ridica în combinație cu un anumit tip de comportament al adolescenților."Adolescenții pot să folosească ceea ce se găsesc în casă, medicamente prescrise corect pentru diferite persoane adulte și pentru patologia pe care aceștia o au. Atenție familii, țineți-vă medicamentele sub supraveghere. Al doilea lucru pe care pot să îl semnalez este că există o serie întreagă de preparate farmaceutice care au componenți opiozi. Și adolescenții, dar și adulții tineri, care au potențial de adicție, știu aceste preparate care se vând de multe ori cu o rețetă simplă și știu în plus să extragă codeina de exemplu, care știm că este un metabolic al morfinei. Dar, de multe ori, își fac aceste extracții de preparat opioid din medicamentele care se vând foarte ușor prin rețete simple, albe, dar de multe ori pot să se intoxice. Fie voluntar, fie involuntar", a spus președinta ARPS.Potrivit acesteia, în farmacii se găsesc foarte multe preparate la care adolescenții pot ajunge prin rețete simple și care conțin codeină (7-8 preparate în farmacii) sau alt opioid: 20 de preparate care conțin tramadol sau 10 preparate care conțin dextrometorfan."Atenție la medicamentele din casă, la preparatele care se vând prea ușor și care conțin opiozi. Marea majoritate folosesc aceste medicamente ca să se drogheze. Ei știu aceste lucruri pentru că internetul este plin de aceste rețete", a adăugat medicul.Potrivit ARPS, în România rata suicidului la adulți a rămas, în ultimii ani, la 12 la suta de mii de locuitori, ceea ce plasează țara noastră pe o poziție medie la nivel european, în condițiile în care unele state (țările Baltice, Rusia, Austria, Ungaria), pot ajunge la o rată de 30 de sinucideri la 100.000 de locuitori, iar țări precum Malta, Grecia, Cipru înregistrează o rată de sub 10.Sursa: Agerpres