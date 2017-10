Atenţie, aveţi dreptul la despăgubiri când întârzie trenul!

Atenție, aveți dreptul la despăgubiri când întârzie trenul!

V-ați programat o călătorie cu trenul în Europa și nu știți dacă din punct de vedere legal sunteți protejat de incidentele neplăcute ce pot apărea pe parcursul călătoriei? Este bine să știți că operatorul de transport vă poate despăgubi și dacă trenul are întârziere, dar mai ales dacă vi se pierde bagajul.Potrivit reprezentanților Centrului European al Consumatorilor (ECC) din România, pentru serviciile internaționale de transport fe-roviar, transportatorul trebuie să ofere asistență în caz de întârzieri sau anulări de trenuri, pierderi ale trenurilor în legătură sau în caz de accidente, dar și despăgubiri.Pentru situația anulării sau întârzierii trenului înainte de plecare sau în timpul călătoriei cu mai mult de 60 de minute, călătorul are posibilitatea să opteze între rambursarea întregului cost al legitimației de transport, în condițiile de achiziție a acesteia, pentru segmentele de călătorie care nu au fost efectuate, în cazul în care călătoria devine inutilă în raport cu planul de călătorie stabilit inițial, însoțită de asigurarea, după caz, a transportului de întoarcere la punctul inițial de plecare în cel mai scurt timp. El mai poate cere continuarea sau redirecționarea, în condiții de transport comparabile, spre destinația finală, cât mai repede posibil sau la o dată ulterioară.În cazul în care se alege continuarea sau redirecționarea călătoriei, dar și în cazul în care trenul, deși a respectat ora de plecare, a ajuns la destinație cu o întârziere între locul de plecare și de destinație menționate pe bilet, călătorul poate solicita plata unei despăgubiri. Astfel, dacă trenul a întârziat între 60 și 119 minute, călătorul poate primi înapoi un sfert din costul biletului. În cazul în care întârzierea a fost de minimum 120 de minute, despăgubirea poate fi jumătate din prețul biletului.Ce faci când ți se pierd bagajeleAtunci când se pierd bagajele, transportatorul va trebui să plătească o despăgubire în limita sumei dovedite de călător, dar care să nu depășească 80 DST pe kilogram de masă brută lipsă sau 1.200 DST pe bagaj.DST (Drepturi Speciale de Tragere) este un curs de schimb ce poate fi urmărit pe pagina de internet a BNR.Aplicația care ne scoate din încurcăturăȘi cum în orice călătorie se pot întâmpla lucruri neprevăzute, este bine să avem la noi, în permanență, un „manual” al drepturilor de care beneficiați când călătoriți în UE. Nu este vorba despre o carte, ci despre o simplă aplicație ce poate fi descărcată pe telefonul mobil, ECC - Net travel app. Dezvoltată pentru a fi un partener de călătorie ideal în interiorul Uniunii Europene, precum și în Norvegia și Islanda, aceasta îi ajută pe consumatori să-și exprime drepturile în 25 de limbi europene, printre care și limba română.„Pentru fiecare situație, aplicația nu numai că vă informează dacă aveți anumite drepturi, dar vă și explică modalitatea în care le puteți exprima. După selectarea țării și a situației (transport, închiriere mașini, hotel etc.), aplicația vă va arăta care sunt drepturile și vă va permite să le prezentați comerciantului în limba sa. Noua secțiune «Ajutor» oferă date de contact relevante ale fiecărui Centru European al Consumatorilor locali, precum și ale ambasadelor locale pentru situații de urgență”, a declarat Irina Chirițoiu, directorul ECC România.