Ateliere de lucru la Asociaţia Elevilor din Constanţa AEC

Ateliere de lucru la Asociația Elevilor din Constanța AEC

În perioada 15 - 17 decembrie, Asociația Elevilor din Constanța (AEC) a organizat la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” a III-a ediție a seminarului de reprezentare al Asociației, la care au luat parte 30 de elevi constănțeni, membri ai asociației, aceștia participând la mai multe ateliere de lucru în vederea dezvoltării abilităților de reprezentare a elevilor.Seminarul de reprezentare face parte din strategia de dezvoltare a asociației și are rolul de a asigura formarea membrilor AEC în vederea perfecționării lor ca reprezentanți ai elevilor la nivel școlar, local și național. Cei 30 de membri au luat parte la sesiuni precum: istoria reprezentării elevilor și legitimitatea unei organizații; drepturile elevilor; organizarea sistemului de educație; mecanisme de reprezentare a elevilor etc., susținute de președintele AEC, Alexandru Manda, și doi alumni ai asociației, George Farauanu și Eduard Burghelia. De asemenea, participanți au avut ocazia să îl aibă alături pentru o jumătate de zi pe domnul prof. Marian Staș, expert în educație și profesor invitat la programul de vară al Universității Harvard, care a susținut un atelier de valori și leadership în educație.Ediția din acest an a fost organizată în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret și Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, precum și cu sprijinul financiar al grupului de firme Enel România.