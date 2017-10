Atac la salariile românilor! Datoriile restanţierilor la bănci ar putea fi reţinute direct la angajator

Atac la salariile românilor! Datoriile restanțierilor la bănci ar putea fi reținute direct la angajator

Cel puțin 10.000 de constănțeni înregistrează datorii la bănci, chiar mai vechi de două-trei luni. Unii au renunțat la a-și mai plăti ratele cu bună știință, pentru că nu le mai ajung banii, alții jonglează cu două, trei credite, acumulând datorii pe care spun că le vor achita, chiar și cu întârziere. Ceea ce nu știu ei este însă că în curând ar putea să li se rețină ratele direct din salariu. Și asta fără să le fie impus de vreo instanță, ci doar la cererea băncii către angajator.Practic, printr-un nou proiect de lege, ce urmează să primească votul decisiv al Camerei Deputaților, reținerile din salariile persoanelor fizice, în baza executărilor silite, vor fi făcute direct de către angajatori, în baza contractului de credit pe care banca îl va prezenta. Vor fi eli-minați, astfel, pașii în care executarea silită este dispusă de instanța de ju-decată. Vor fi introduse totuși titluri exe-cutorii notariale. Pericolul este însă că societățile de recuperări creanțe vor putea pune în executare titluri executorii prin depunerea directă a acestora direct la angajator, fără a mai solicita instanței de judecată încuviințarea executării silite.Control maxim asupra salariului datornicilorSpecialiștii atrag însă atenția că proiectul le-ar putea face mult rău datornicilor, pentru că nu va mai exista controlul instanței de judecată asupra impunerii executării silite, existând riscul apariției unor abuzuri. Mai mult decât atât, datornicul nu va mai putea să con-teste executarea silită. „Cu toții știm că băncile fac abuzuri. Au fost dovedite numeroase cazuri în care existau clauze ilegale, bine ascunse în contracte. Nu este normal ca banca să aibă controlul maxim asupra salariului meu. În plus, dacă eu am avut o problemă de familie și nu mi-am putut plăti ratele la timp, banca nu va mai vrea să stea de vorbă cu mine și să cădem la o înțelegere pentru plata cu întârziere. Va veni direct și îmi va opri din salariu. Eu nu mă mai pot apăra în niciun fel în această situ-ație”, ne-a declarat o constănțeancă.Femeia are un credit în franci elvețieni, pentru un apartament pe care l-a cum-părat în 2008. „Inițial, plăteam o rată de 800 de lei, pe lună. După care a urcat la 1.400 de lei. În aceste condiții, cum să nu acumulez întârzieri? Am continuat să plătesc tot 800 de lei pe lună. Uneori puneam și 1.000, 1.200 de lei, dar tot nu acopeream o rată. Curând, banca a început să mă bombardeze cu notificări. Le-am explicat situația și am solicitat să accepte astfel de plăți eșalonate, asumându-mi, evident, penalizările. Deși am avut depuneri în fiecare lună nu s-au convins de bunele mele intenții și acum mă amenință cu executarea silită”, ne-a mai spus femeia.„Se pot face și abuzuri!“Sunt și voci care spun că proiectul legislativ este „un cadou” de la Parlament pentru bănci, ca să nu mai fie „supărate” pentru legea dării în plată. Însă, primii care vor suferi vor fi românii cu probleme financiare. „Există și situații în care se pot face abuzuri. De exemplu, pentru o așa zisă datorie la o companie de telefonie, pe care eu nu o recunosc și care a crescut de câteva ori, în ultimii ani, mă terorizează o firmă de recuperare creanțe. Le-am spus să nu mai sune, pentru că deja s-a și prescris datoria, trecând mai mult de cinci ani de când tot o invocă unii și alții și continuă să îmi propună tot felul de reduceri ale sumei, doar, doar vor vedea de la mine vreun leu. Eu refuz categoric, dar dacă va intra în vigoare legea, se vor putea servi din salariul meu de toată suma, cu penalizări cu tot. Iar nu voi avea cum să invoc nici măcar prescrierea dato-riei”, ni s-a plâns un alt constănțean.Conform noului proiect, reținerile se vor face direct din salariu și nu prin poprirea contului. Aceasta va fi posibilă doar dacă datornicul obține și alte venituri, în-afară de cele de natură salarială.