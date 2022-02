Astăzi se sărbătorește Ziua internaţională a copilului bolnav de cancer

În fiecare an, la 15 februarie este marcată Ziua internaţională a copilului bolnav de cancer. Iniţiativa a fost luată în 2002, de organizaţia Childhood Cancer International, pentru a promova campanii de colaborare şi de sensibilizare la nivel mondial în problema copiilor bolnavi de cancer şi a exprima susţinerea faţă de copiii şi adolescenţii diagnosticaţi cu cancer, dar şi faţă de familiile acestora. Ziua internaţională a copilului bolnav de cancer (International Childhood Cancer Day - ICCD) este o campanie de colaborare globală menită să atragă atenţia supra grijii pe care trebuie s-o acordăm copiilor cu cancer şi pentru a exprima susţinerea acestora şi a familiilor din care fac parte, notează site-ul www.internationalchildhoodcancerday.org, citat de Agerpres."Împreună, de Ziua internaţională a copilului bolnav de cancer, ne putem face auzite vocile şi ne putem imagina ziua în care nu mai există frontiere pentru niciun copil cu cancer, indiferent de locul în care trăieşte în lume. În fiecare an, peste 400.000 de copii şi adolescenţi cu vârsta sub 20 de ani sunt diagnosticaţi cu cancer. Rata de supravieţuire depinde de regiune - 80% în majoritatea ţărilor cu venituri ridicate, dar numai până la 20% în ţările cu venituri mici şi medii. Obiectivul ţintă al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, de Ziua internaţională a copilului bolnav de cancer, este de a elimina toate durerile şi suferinţele copiilor care luptă împotriva cancerului şi de a atinge un procent de supravieţuire de cel puţin 60% pentru toţi copiii diagnosticaţi cu cancer din întreaga lume până în 2030", precizează site-ul amintit. Acest procent reprezintă o dublare aproximativă a ratei actuale de vindecare, ceea ce înseamnă salvarea a încă un milion de vieţi de copii în următorul deceniu.