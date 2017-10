Astăzi, se hotărăşte când se dă drumul la căldură în apartamente

4

Pana vineri vreme buna

Prognoza zece zile pentru Constanta 21 OCT 19 ° C / 9 ° C 22 OCT 19 ° C / 10 ° C 23 OCT 16 ° C / 11 ° C 24 OCT 14 ° C / 9 ° C 25 OCT 12 ° C / 6 ° C 26 OCT 12 ° C / 6 ° C 27 OCT 14 ° C / 6 ° C 28 OCT 13 ° C / 7 ° C 29 OCT 12 ° C / 6 ° C 30 OCT 12 ° C / 6 ° C Sursa Euronews Weather.