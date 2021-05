Astăzi sărbătorim Ziua Mondială a Sclerozei Multiple

Ziua Mondială a Sclerozei Multiple este sărbătorită în fiecare an, la data de 30 mai și are rolul de a celebra solidaritatea globală şi de a spera în viitor. În 2009, Federaţia Internaţională a Sclerozei Multiple (MSIF), cu sediul la Londra, şi membrii săi afiliaţi au iniţiat primul eveniment cu acest nume. De-a lungul timpului, iniţiativa a ajuns la sute de mii de persoane din toată lumea, fiecare campanie având o temă diferită în fiecare an, precizează Agerpres. Fiecare campanie este derulată în colaborare cu un grup de lucru internaţional. Reprezentanţii campaniei actuale provin din India, Egipt, Irlanda, Argentina, Marea Britanie, Grecia, Australia şi SUA.Tema campaniei World MS Day (Ziua mondială SM) pentru perioada 2020-2022 este "conectarea" ("connections"). În 2021, campania dedicată conştientizării Sclerozei Multiple, #WorldMSDay, organizată de APAN România, include o serie de evenimente online care aduc împreună pacienţii cu această afecţiune şi personalul medical dedicat îngrijirii lor. Totodată, o serie de poveşti reale ale pacienţilor cu scleroză multiplă au fost realizate şi prezentate la începutul lunii mai 2021.