Astăzi, RADET începe probele la rece

Nu suntem animale!!!

Este inadmisibil sa-si bata joc de noi in acest hal. Fratilor, murim de frig, suntem ca animalele in grajduri. Cate zile de temperaturi sub 10grade mai trebuie sa induram? Azi se fac probe la rece...., azi trebuia deja sa avem caldura in calorifere. Ce importanta are ca va creste temperatura? Peretii din case nu se mai inalzesc!!! Mergeti in scoli si in gradinite sa vedeti in ce conditii invata copiii, cum trebuie sa-i imbracam din cauza frigului. Macar in scoli si in gradinite trebuia sa dati caldura. Sa va fie rusine ca nu ne tratati ca pe niste oameni....