Astăzi începe Săptămâna mondială a imunizării. Ce scop are campania OMS

Săptămâna mondială a imunizării, care este marcată în fiecare an în ultima săptămână a lunii aprilie, îşi propune să promoveze utilizarea vaccinurilor pentru a proteja oamenii de toate vârstele împotriva bolilor.Imunizarea salvează milioane de vieţi în fiecare an şi este recunoscută pe scară largă drept una dintre cele mai reuşite măsuri de prevenţie pentru păstrarea sănătăţii. Cu toate acestea, în prezent există aproape 20 de milioane de copii în lume care nu primesc vaccinurile de care au nevoie şi mulţi oameni ratează vaccinurile vitale în timpul adolescenţei, maturităţii şi până la vârste înaintate, notează site-ul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).În 2021, Săptămâna mondială a imunizării se derulează în perioada 24-30 aprilie, sub sloganul "Vaccines bring us closer" ("Vaccinurile ne aduc mai aproape"). Prin acest slogan, se încurajează o implicare mai mare a populaţiei din întreaga lume în ceea ce priveşte imunizarea la nivel global, pentru a promova importanţa vaccinării şi îmbunătăţirea sănătăţii tuturor oamenilor, pe tot pe parcursul vieţii."Ca parte a campaniei din 2021, Organizaţia Mondială a Sănătăţii, partenerii şi persoanele din întreaga lume trebuie să se unească pentru a creşte încrederea în vaccinuri, pentru a menţine şi a spori acceptarea vaccinului, pentru a creşte investiţiile în vaccinuri, inclusiv în imunizarea de rutină, pentru a elimina barierele de acces. În timp ce lumea întreagă se concentrează asupra unor noi vaccinuri în vederea protejării populaţiei împotriva COVID-19, rămâne nevoia de a se asigura că vaccinările de rutină nu sunt ratate. Mulţi copii nu au fost vaccinaţi în timpul pandemiei globale, lăsându-i în pericolul de a face boli grave, cum ar fi rujeola şi poliomielita. Circulaţia rapidă a dezinformării în jurul subiectului vaccinării se adaugă acestei ameninţări", notează site-ul OMS.În acest context, campania din acest an are ca scop consolidarea solidarităţii şi a încrederii în vaccinare ca fiind o soluţie care salvează vieţi şi protejează sănătatea."Prin sloganul 'Vaccinurile ne aduc mai aproape', Săptămâna mondială a imunizării din 2021 (24-30 aprilie) arată modul în care vaccinarea ne leagă de oamenii, de obiectivele şi momentele care contează cel mai mult pentru noi, ajutând la îmbunătăţirea sănătăţii tuturor, pe întregul parcurs al vieţii. Vaccinurile ne-au adus mai aproape şi ne vor apropia din nou", mai menţionează site-ul OMS.