Astăzi începe bacalaureatul de toamnă

Ştire online publicată Luni, 22 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Astăzi debutează cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat. Absolvenții clasei a XII-a care fie nu au susținut, fie nu au promovat examenul în prima sesiune au șansa de a obține diploma. Ei pot da numai probele la care au picat. Cei mai mulți candidați vor fi reexaminați la proba scrisă la limba și literatura română și la proba scrisă obligatorie a profilului.În județul Constanța s-au înscris 3.000 de elevi. Ei vor fi repartizați în șase centre de examinare, toate în municipiul Constanța și toate dotate cu camere de luat vederi. Este vorba despre Colegiul Economic „Carol I”, Colegiul Pedagogic „Constantin Brătescu”, Colegiul de Marină „Alexandru Ioan Cuza”, Colegiul Energetic, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” și Liceul teoretic „Ovidius”.Examenul începe luni, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba și literatura română și limba maternă (proba A și proba B). Calendarul examenului de bacalaureat continuă marți, 23 august, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare în limba română, în limba maternă și într-o limbă de circulație internațională (probele A,B și C), iar miercuri, 24 august, se vor desfășura probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă și într-o limbă de circulație internațională (B și C).Săptămâna viitoare sunt probele scriseProba de evaluare a compe-tențelor digitale se va desfășura în intervalul 25-26 august (proba D). Începând cu 29 august, elevii vor susține probele scrise ale examenului de bacalaureat, prima dintre acestea fiind la limba și literatura română, proba E(a), iar pe 30 august, conform programării, se va desfășura proba scrisă la limba și literatura maternă, proba E(b). În data de 31 august, elevii vor susține proba obligatorie a profilului - E(c), urmând ca în data de 2 septembrie examenul de bacalaureat să se încheie cu proba scrisă la alegere a profilului sau specializării - E(d).Conform metodologiei, afișarea rezultatelor se va face în 4 septembrie, dată la care pot fi depuse și eventuale contestații. Termenul de rezolvare a contestațiilor este prevăzut în intervalul 5-6 septembrie. Rezultatele finale ale examenului de bacalaureat, sesiunea de toamnă, vor fi afișate în data de 7 septembrie.Atenție la telefoane și copiuțe!MECTS precizează că este strict interzis accesul candidaților în sălile de examen cu orice tip de lucrări (manuale, dicționare, notițe, însemnări etc, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și cu telefoane mobile sau orice alt mijloc electronic de calcul ori comunicare). Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea candidatului de către președintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele în cauză au fost folosite sau nu. În plus, elevii eliminați nu vor mai putea susține bacaluareatul decât în 2013.Astăzi se deschide telefonul pentru sesizăriMinisterul Educației a alocat o linie gratuită de telefon, 0800 801 100, la care pot fi semnalate toate neregulile constatate în derularea examenului de bacalaureat. Reprezentanții ministerului reamintesc părinților că examenul de baca-laureat este gratuit pentru elevii clasei a XII-a și solicită elevilor și părinților să semnaleze la numărul amintit orice situație în care se solicită bani pentru organizarea examenului sau pentru protocol.Linia de telefon va fi disponibilă începând de astăzi, pe toată durata desfășurării examenului, zilnic, între orele 9,00 și 19,00.