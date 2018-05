Astăzi este Ziua mondială a libertăţii presei! "Este dreptul nostru de a cunoaşte adevărul!"

Astăzi este Ziua mondială a libertății presei! "Este dreptul nostru de a cunoaște adevărul!"

Ştire online publicată Joi, 03 Mai 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Prin mesajul său, pentru ediția din 2018 a Zilei mondiale a libertății presei, secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, António Guterres, transmite celor aflați în funcții de decizie să consolideze libertatea presei și să protejeze jurnaliștii, subliniind că promovarea unei prese libere reprezintă dreptul nostru de a cunoaște adevărul, potrivit www.un.org/en/events/pressfreedomday.În 2018, Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) marchează cea de-a 25-a ediție a Zilei mondiale a libertății presei la Accra, în Republica Ghana, în zilele de 2 mai și 3 mai. Conferința organizată în comun de UNESCO și guvernul Republicii Ghana este axată pe problemele mass-mediei și transparența procesului politic, importanța unui mediu juridic favorabil pentru libertatea presei, acordând o atenție deosebită rolului unei justiții independente. De asemenea, pe agenda conferinței sunt menționate spre dezbatere și provocările contemporane în a asigura libertatea presei online, urmând să fie analizate lacunele legislative cu privire la libertatea de exprimare și informare online.Informația digitală este și tema Forumului "Digital Transformation Forum, Governance x Watchdogs" desfășurat între 3-4 mai, la București. Organizat pentru prima dată în România, forumul se concentrează asupra modului în care tehnologiile informaționale digitale contribuie la o mai bună guvernare și ajută activitatea mass-media și a societății civile, ca agenți de pază ai democrației și bunei guvernări, asigurându-se că politicile publice și implementarea acestora servesc cu adevărat cetățenii. Experți guvernamentali, jurnaliști, reprezentanți ai societății civile și profesioniști în comunicare vor interacționa cu omologii lor din peste 30 de țări pe parcursul celor două zile ale forumului, care vor pune accent pe eficacitatea și onestitatea guvernării, rolul mass-media și contribuția societății civile.Ziua mondială a libertății presei reprezintă și un prilej de a aduce un omagiu jurnaliștilor care și-au pierdut viața în timpul exercitării profesie.În cadrul evenimentelor desfășurate la Accra, la 2 mai, este acordat Premiul Mondial al Libertății Presei UNESCO/Guillermo Cano 2018, pentru a recunoaște o contribuție remarcabilă la apărarea sau promovarea libertății presei.Fotojurnalistul egiptean Mahmoud Abu Zeid, cunoscut sub numele de Shawkan, a fost selectat de un juriu internațional independent de profesioniști din domeniul mass-media ca laureat al Premiului Guillermo Cano pentru 2018. "Alegerea lui Mahmoud Abu Zeid aduce un omagiu curajului, rezistenței și angajamentului față de libertatea de exprimare", a declarat Maria Ressa, președintele juriului, potrivit en.unesco.org/news/egyptian-photojournalist-mahmoud-abu-zeid-aka-shawkan-receive-2018.Premiul, în valoare de 25.000 de dolari, este decernat în fiecare an, din 1997, unei persoane, organizații sau instituții ce se remarcă prin contribuția esențială la apărarea sau promovarea libertății presei, oriunde în lume. Premiul este finanțat de Fundația Guillermo Cano Isaza (Columbia), Fundația Helsingin Sanomat (Finlanda) și The Namibia Media Trust. Premiul poartă numele jurnalistului columbian Guillermo Cano, asasinat în 1987, pentru că a denunțat activitățile traficanților de droguri din țara sa. Juriul internațional este alcătuit din 14 jurnaliști profesioniști și directori de publicații din toată lumea.Ziua mondială a libertății presei a fost proclamată de Adunarea Generală a ONU, în 1993, în urma unei recomandări adoptate în cadrul celei de-a XXVI-a sesiunii a Conferinței Generale a UNESCO în 1991. ONU a declarat ziua de 3 mai - Ziua mondială a libertății presei - pentru a aduce în atenția publică importanța și necesitatea respectării libertății de exprimare, conform articolului 19 din Declarația Universală a Drepturilor Omului: "Orice om are dreptul la libertatea exprimării opiniilor; acest drept include libertatea de a avea opinii fără imixtiune din afară, precum și libertatea de a căuta, de a primi și de a răspândi informații și idei prin orice mijloace și independent de frontierele de stat" dar și ca un răspuns la o chemare a jurnaliștilor africani, care, în 1991, a produs Declarația Windhoek privind pluralismul și independența mijloacelor de informare în masă, scrie Agerpres.