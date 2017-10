Astăzi este Ziua internațională a bărbaților

Sâmbătă, 19 Noiembrie 2016

Ziua internațională a bărbaților este sărbătorită în peste 60 de țări ale lumii, la 19 noiembrie, și are ca obiective sănătatea bărbaților și a băieților, îmbunătățirea relațiilor dintre sexe, promovarea egalității între sexe și prezentarea de modele masculine de urmat. Este, totodată, un bun prilej pentru bărbați să marcheze reușitele și contribuțiile pe care le aduc în comunitate, în familie, în căsnicie, dar și rolul pe care îl au în creșterea și educarea copiilor.Tema pentru anul 2016 este ''Opriți suicidul bărbaților!''. În multe țări ale lumii, rata suicidului la bărbați este mult mai mare față de cea a suicidului la femei, notează site-ul www.internationalmensday.com. Mai mult decât atât, bărbații au, în general, o sănătate mai precară decât femeile. Potrivit celor mai recente statistici ale Organizației Mondiale a Sănătății, la nivel global, speranța de viață a bărbaților, la naștere, era, în anul 2015, de 69 de ani, în timp ce speranța de viață a femeilor era de 74 de ani. Copiii suferă atunci când își pierd tatăl sau bunicul mult prea devreme. Prin urmare, tema de anul acesta atrage atenția asupra importanței sănătății bărbaților, atât fizice, cât și psihice, transmite Agerpres.ro.Ziua internațională a bărbaților, marcată la 19 noiembrie, precede Ziua universală a copiilor, celebrată la 20 noiembrie, formând astfel o perioadă de 48 de ore de sărbătoare pentru bărbați și copii și pentru relația specială pe care o împărtășesc.Ziua internațională a bărbaților este marcată prin activități cât se poate de variate, de la seminarii publice, conferințe, la festivaluri, activități școlare, programe speciale la radio și la televiziune, slujbe religioase etc. Orice organizație este binevenită să găzduiască propriul eveniment în cinstea acestei zile.Potrivit site-ului www.internationalmensday.com, primele tentative de a sărbători o zi dedicată bărbaților datează din anii '60, când mai mulți bărbați au încercat să o marcheze în luna februarie, pentru a fi aproape de 8 martie, zi dedicată femeilor. Mai recent, au existat încercări de a institui această zi în mai multe țări, precum Canada, Franța, SUA, Columbia, Rusia, Canada, China, în speranța ca și alte țări să le urmeze exemplul. În anul 1994, mai multe organizații din Statele Unite, din Europa și din Australia au marcat această zi tot în februarie, la inițiativa profesorului Thomas Oaster, de la Universitatea din Missouri, dar anul următor evenimentul nu a mai avut același succes, iar Oaster a renunțat să se mai ocupe de organizarea acestuia. Treptat, mai multe țări din Australia și din Europa au renunțat la marcarea acestei zile, doar Asociația Malteză pentru Drepturile Bărbaților continuând să o celebreze. În 1999, Trinidad și Tobago au marcat această zi la o altă dată, respectiv la 19 noiembrie, bucurându-se de succes în țările din zona Caraibelor. Prin urmare, în 2009, Comitetul Asociației Malteze pentru Drepturile Bărbaților a votat schimbarea datei, urmând ca ziua dedicată bărbaților să fie sărbătorită la 19 noiembrie, aliniindu-se, astfel, cu celelalte țări care începuseră să o marcheze la această dată.La 3 februarie 2016, Plenul Camerei Deputaților a adoptat un proiect de lege pentru declararea zilei de 8 martie — Ziua femeii și 19 noiembrie — Ziua bărbatului, țara noastră aliniindu-se și ea acestei sărbători internaționale. Potrivit raportului Comisiei pentru egalitate de șanse, propunerea legislativă are ca obiect de reglementare declararea zilei de 8 martie — Ziua femeii și 19 noiembrie — Ziua bărbatului, având drept scop eliminarea discriminării dintre femei și bărbați și creșterea gradului de conștientizare privind concilierea vieții de familie cu viața profesională. Sărbătorirea zilei femeii și a zilei bărbatului este un prilej pentru a îmbunătăți relațiile dintre sexe, de a evidenția realizările și contribuțiile lor la comunitate, familie, căsătorie și prezentarea unor modele de urmat, se arată în raport. Proiectul de lege fusese respins de Senat, dar Camera Deputaților este for decizional. Legea nr. 22/2016 pentru declararea zilei de 8 martie — Ziua femeii și 19 noiembrie — Ziua bărbatului a fost promulgată de președintele României, Klaus Iohannis, la 3 martie 2016, și publicată în Monitorul Oficial, la 7 martie 2016.