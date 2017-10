Astăzi celebrăm Ziua Mondială a Apei

Ne aflăm deja în cel de-al 20-lea an în care Ziua Apei este celebrată pe 22 martie în toată lumea. Adunarea Generală a ONU a hotărât în anul 1993 ca această zi să fie dedicată celebrării apei. Evenimentul are drept temă însemnătatea apei ca resursă vitală pentru siguranța alimentară și este coordonată în parteneriat de UN Water și FAO(Organizația pentru Alimentație și Agricultură) – agenții specializate ONU.Dr. Loti Popescu de la Direcția Județeană de Sănătate Publică din Constanța spune că Ziua Mondială a Apei se desfășoară, anul acesta, sub sloganul “Omenirea este însetată din cauza nevoilor de hrană” și are drept scop conștientizarea opiniei publice în privința risipei resurselor prețioase de apă, a importanței acestor resurse pentru securitatea alimentară și implicit pentru sănătatea populației.Potrivit medicului, la ora actuală aproape un miliard de oameni trăiesc în condiții de subnutriție, iar resursele de apă dulce sunt în scădere. De aceea, obiectivele Zilei Mondiale a Apei 2012 privesc raționalizarea consumului de apă în gospodării, agricultură și industria alimentară, dar și promovarea unor deprinderi nutriționale sănătoase, cu accent pe alimente produse cu consum mai mic de apă. În plus, se urmărește și reducerea risipei de alimente deoarece 30% dintre alimentele livrate la nivel mondial nu sunt consumate, apa folosită pentru producerea acestora fiind definitiv pierdută.