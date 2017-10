Astărăstoae: 1.605 medici au plecat numai în acest an din România, pentru a profesa în străinătate

Joi, 13 Septembrie 2012

Președintele Colegiului Medicilor din România, Vasile Astărăstoae, a declarat că 1.605 medici au plecat numai în acest an din România pentru a profesa în străinătate, susținând că medicii rezidenți ar trebui să fie plătiți mai bine, scrie Mediafax.ro. Potrivit președintelui Colegiului Medicilor din România, deși s-au deblocat posturi în sistemul sanitar, nu sunt persoane care să le ocupe deoarece tot mai mulți medici preferă să profeseze în străinătate.Vasile Astărăstoae a mai spus că numai în Marea Britanie sunt 4.100 de medici români cu acte oficiale. Președintele Colegiului Medicilor din România a subliniat că un medic rezident are, în primul său an, un salariu de aproximativ 700 de lei, din care trebuie să supraviețuiască, în condițiile în care un tratat medical costă minimum 250 de euro.