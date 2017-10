Asociaţiile de proprietari din Constanţa, convocate la Conferinţa judeţeană

1

conventii individuale de facturare RAJA

Buna ziua, As dori in cadrul Conferinței Județene a Uniunii Asociațiilor de proprietari sa se discute si posibilitatea incheierii de conventii individuale de facturare apa cu RAJA a proprietarilor din cadrul asociatiilor de proprietari.In special in orasele mici gen NAVODARI unde este o problema reala faptul ca intr-o asociatie de proprietarii o parte achita consumul de apa si o parte din proprietari nu fac acest lucru.Chiar ar fi bine ca asociatiile de proprietari sa oblige proprietarii sa incheie conventii individuale de facturare cu RAJA.Sper ca interventia mea sa dea rezultatele asteptate.Cu stima