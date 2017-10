Asociaţia Telefonul Copilului şi Avocatul Poporului, parteneriat pentru rezolvarea cazurilor grave

Asociația Telefonul Copilului și Avocatul Poporului, parteneriat pentru rezolvarea cazurilor grave

Cazurile de încălcare a drepturilor copilului și gravitatea situațiilor cresc de la an la an. Numai în primele trei săptămâni ale acestui an șapte copii și-au pierdut viața, în propriile case, din cauza unor incendii izbucnite în lipsa părinților. Acestea sunt doar cazuri extreme, însă zeci de copii sunt abuzați sau neglijați în fiecare zi, în familie, în instituții de învățământ, în instituții rezidențiale. Pentru intervenție, dar și prevenirea unor astfel de cazuri, Asociația Telefonul Copilului și Instituția Avocatul Poporului au decis să încheie un Acord de Parteneriat.Acesta vizează colaborarea dintre cele două părți în vederea respectării drepturilor copiilor, precum și a informării și consilierii copiilor și părinților cu privire la acestea.„Este important să ne unim eforturile într-un scop comun, acela al protecției drepturilor copilului, împotriva violenței, cruzimii, exploatării, coruperii, neglijării și a oricăror alte rele tratamente”, a declarat Ionel Oprea, secretar de stat, adjunct al Avocatului Poporului pentru domeniul - drepturile copilului, ale familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap.Conform protocolului, organizația Telefonul Copilului va semnala Avocatului Poporului cazurile grave de abuz sesizate de asociație prin intermediul numărului 116.111, cazuri care nu își găsesc rezolvarea la nivelul instituțiilor abilitate la nivel local, pentru a putea permite demararea de urgență a anchetei și pentru a asigura protecția și siguranța copiilor.„Abuzurile asupra copilului nu pot fi oprite decât printr-un efort cumulat și susținut din partea tuturor actorilor implicați, de la familii la instituțiile statului. Acest acord aduce o nouă perspectivă asupra intervenției pentru cazurile în care drepturile copilului sunt încălcate în România”, a explicat Cătălina Florea, director executiv Asociația Telefonul Copilului.Conform datelor furnizate de baza de date a call center-ului asociației, prima lună a acestui an arată cifre îngrijorătoare: 6.822 de apeluri înregistrate, respectiv 377 de cazuri care au necesitat intervenția instituțiilor abilitate.Dacă la finalul anului 2011, 17.925 de copii beneficiaseră de serviciile Asociației Telefonul Copilului, la finele anului 2012, baza de date a organizației a confirmat un număr de 40.853 de copii beneficiari.