Asistenţii personali, fără salarii în prag de iarnă

Asistenții personali, fără salarii în prag de iarnă

Este perioadă de criză. Primăriile nu încasează impozite, iar banii vin cu țârâita de la Guvern. În aceste condiții, asistenții personali care îngrijesc persoane cu handicap riscă să rămână, în prag de iarnă, fără salarii. Primăriile se văd tocmai acum, la începutul iernii, cu visteriile goale. Primarii se plâng că au ajuns „la fundul sacului”, nu mai au bani nici de ajutoare sociale, nici de salarii, nici pentru decontarea transportului profesorilor. Sunt nevoiți să facă tot felul de jonglerii, „să împartă trei paie la patru măgari”, să dea câte puțin la fiecare ca să mulțumească pe toată lumea. Printre categoriile năpăstuite, care resimt din plin efectele recesiunii, sunt asistenții personali. Nu e vorba de oameni mulți, cam 400 la nivelul întregului județ, și nu e vorba de sume mari. Cu toate acestea, se găsesc foarte greu bani pentru ei. Un asistent personal angajat cu contract individual de muncă pri-mește un salariu lunar de 500 de lei. Ultimele două luni din 2009, neacoperite de la buget „Pentru cei 24 de asistenți personali pe care îi avem în comună am reușit, cu chiu cu vai, să strângem banii și să le dăm salariile la zi, dar pentru noiembrie și decembrie nu suntem deloc acoperiți”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, primarul comunei Chirnogeni, Gheorghe Manta. La fel de grea este și situația decontului abonamentelor pentru profesori. „Din septembrie, adică de la începutul anului școlar în curs, nu am reușit să plătim nici măcar un leu. Este foarte dificil pentru că cei mai mulți profesori sunt navetiști, așa că lunar se adună sume destul de mari. Este vorba de peste 70.000 de lei pe an, pe care este foarte greu să-i strângem având în vedere că stăm foarte prost și la capitolul de colectă a taxelor și impozitelor. Așa că, de unde bani?”, a mai adăugat primarul. Datorii la zi La Comana, deocamdată, salariile sunt achitate integral. „Suntem la zi cu toate datoriile. Am mai primit de la Consiliul Județean 30.000 de lei și am reușit să ne descurcăm. Vom vedea ce va fi mai încolo. Sperăm să mai primim ceva de Guvern, altfel ne va fi foarte greu”, ne-a explicat primarul Ion Adam. Și la Mereni este îngrijorare că nu vor fi bani pentru lunile următoare. „Nu avem decât 13 asistenți per-sonali. Până acum am reușit să le dăm banii, mai cu întârziere, dar pentru noiembrie și decembrie nu suntem acoperiți”, a precizat viceprimarul Iulian Olteanu. Ceva mai optimistă este situația la Oltina, unde nu sunt decât doi asistenți personali și probabil că se va găsi 1.000 de lei pentru salariile lor.